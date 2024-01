Zo kan de spreidingswet een flinke bonus opleveren voor gemeenten

De opvang van asielzoekers gaat vaak gepaard met weerstand, onrust en zorgen onder inwoners van een gemeente. De nieuwe spreidingswet moet daar wat aan doen, door opvang zoveel mogelijk langdurig en eerlijk te regelen. En hoewel de weerstand waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnt, kunnen inwoners er straks wellicht ook juist (financieel) op vooruitgaan als de gemeente de opvang goed regelt.

Maar eerst: hoe werkt de spreidingswet?

Aan het begin van het jaar krijgen gemeenten drie maanden de tijd om te laten weten hoeveel opvangplekken ze kunnen aanbieden.

De staatssecretaris maakt de balans op. Mochten er niet genoeg plaatsen zijn aangemeld, is het aan de provincies om voor 1 november van dat jaar gemeenten aan te sporen meer plekken te vinden.

Als er dán nog niet genoeg opvangplekken zijn, kan de staatssecretaris gemeenten dwingen om overgebleven asielzoekers op te vangen.

Deze cyclus is steeds voor twee jaar.

Bonus

Voor het aantal plekken dat gemeenten weten te regelen, krijgen ze een geldbedrag. Dat bedrag verschilt per fase en ook maakt het uit of er sprake is van 'duurzame' plekken. Daarmee wordt bedoeld of een gemeente een opvangplek voor minstens vijf jaar kan garanderen.

Dit zijn de bedragen waar gemeenten op kunnen rekenen:

Als binnen de eerste drie maanden, meer dan honderd plekken voor langer dan vijf jaar gegarandeerd kunnen worden, krijgen gemeenten 5.000 euro per plek.

Wie ook binnen drie maanden klaar is, maar de vijf jaar niet kan toezeggen, krijgt 2.500 euro per plek.

Voor plekken die gevonden zijn op aansporing van de provincie, krijgen gemeenten een bonus van 4.000 en 1.500 euro, afhankelijk van of de plekken wel of niet voor minimaal vijf jaar beschikbaar zijn.

Gemeenten die het op dwang aan laten komen, krijgen 1.500 euro per plek.

Speeltuin of sparen

Deze bedragen kunnen snel oplopen. Zo kan een ijverige gemeente die in de eerste drie maanden honderd duurzame plekken regelt al rekenen op 500.000 euro. Voor inwoners is dit interessant, want dit geld is vrij te besteden. Het hoeft dus niet naar de asielopvang te gaan.

Zo kunnen gemeenten van het geld een speeltuin aanleggen, parkjes opknappen, huizen isoleren. Achter de hand houden om een tegenvaller op te vangen kan natuurlijk ook.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is de bonus echt bedoeld als extra stimulering om opvang te regelen en is het niet het doel om de kosten van de opvang te dekken. Dat gebeurt al met andere vergoedingen. Vaak is het ook het COA, een landelijke organisatie, die op de locatie alles regelt.

Vergoedingen

Hoewel opvang niet per se goedkoop is, kunnen gemeenten al rekenen op een breed scala aan compensaties. Ze krijgen bijvoorbeeld geld voor vrijwilligers, basisonderwijs en het gebruik van bijvoorbeeld openbaar vervoer.

Op basis van het aantal asielzoekers dat in een gemeente wordt opgevangen, is er ook een vergoeding. In totaal trekt het Rijk daar dit jaar 12,6 miljoen euro voor uit. Drie Brabantse gemeenten krijgen nu geld uit die pot:

Cranendonck: 895.659 euro

Land van Cuijk: 218. 307 euro

Oisterwijk: 92.455 euro

Kosten

Los van het geld dat de bonussen bij gemeenten in het laatje kunnen brengen, kan de spreidingswet volgens het COA ook landelijk nog eens een forse besparing opleveren. Volgens de organisatie is noodopvang, waar door een gebrek aan plekken nu veel gebruik van wordt gemaakt, namelijk tot wel twee keer zo duur als reguliere opvang in een azc. Een stabiel opvanglandschap, zoals de organisatie het noemt, zal volgens het COA de kosten van asielopvang dan ook sterk doen dalen.

Naast gemeenten kan dus ook een toekomstig kabinet door de spreidingswet op een extra zakcentje rekenen.

MEER VERHALEN OVER ASIELOPVANG

De spreidingswet komt er waarschijnlijk, maar waarom is hij eigenlijk gemaakt?

Als asielzoekers eenmaal worden opgevangen verdwijnen bezwaren vaak vanzelf