Trucker werd op Hazeldonk na ruzie doodgestoken, op zijn blote voeten

Vrachtwagenchauffeur Maksim (25) werd afgelopen najaar doodgestoken bij grensovergang Hazeldonk langs de E19. Hij lijkt het slachtoffer te zijn geweest van een ruzie met een andere trucker. Maar die ontkent. Dat werd dinsdag duidelijk op de eerste openbare zitting in de rechtbank in Breda.

De steekpartij was op 21 oktober vorig jaar. Tegen half acht die zaterdagavond zag een trucker iets geks. Er liep een man wankelend over de parkeerplaats. Daarna viel hij. Hulpdiensten konden niks meer voor hem betekenen, de trucker was overleden.

Dinsdag ging het in de rechtbank in Breda kort over die fatale dag. Volgens de officier van justitie was Maksim (25) de hele dag samen op Hazeldonk geweest met de verdachte Yury M. Zo blijkt uit het onderzoek.

Op een gegeven moment zou er ruzie zijn ontstaan. Waarover is onbekend maar Maksim werd tien meter gezien naast de truck van de verdachte, op blote voeten. "Mogelijk was hij net uit een vrachtwagen gevlucht of gegaan", zei de officier. "Maar het is niet aannemelijk dat hij is overvallen".

Slapen

De verdachte Yury M. ontkent alles. "Ik kan alleen verklaren dat ik het misdrijf niet heb gepleegd", zei hij. Op 29 januari heeft hij bij de politie een verklaring afgelegd. Daarin vertelde hij onder meer dat hij de hele avond heeft liggen slapen.

De officier van justitie zet daar vraagtekens bij omdat die bewuste avond op Hazeldonk ineens het hele parkeerterrein vol met sirenes en zwaailichten was. "Bijzonder is dat hij daar niet op aanslaat."

Ze wees op een belangrijk stukje bewijs: forensische experts hebben een stukje huid van de verdachte gevonden bij een steekwond van het slachtoffer.

Parkeerplaats

In oktober, meteen na de fatale steekpartij, sloten agenten het hele parkeerterrein af. Ze spraken met zo’n 200 vrachtwagenchauffeurs en een aantal andere getuigen. Alle voertuigen werden gefotografeerd. En er was uitgebreid sporenonderzoek.

Ze brachten ook in kaart wat Maksim Hryn die dag had gedaan. Hryn was Wit-Rus maar was in dienst bij een transportonderneming uit Litouwen. Die zaterdag was hij met zijn blauwe oplegger al rond kwart voor acht in de ochtend aangekomen op Hazeldonk-Oost met een lading uit Zuid-Europa. Die moest hij afleveren bij een bedrijf in het midden van Nederland.

Kale man

Enkele weken na de dood van de trucker volgden televisieoproepen, ook in het Russisch. Daarin werd duidelijk dat de politie een kale man zocht van rond de zestig jaar, van Baltische of Oost-Europese komaf. Volgens het signalement iemand in zwarte bovenkleding met opvallende witte vlakken op de armen en witte letters op de borst. Op maandag 13 november kon hij een verdachte worden aangehouden in Noord-Nederland.

Het gaat om een 57-jarige landgenoot en collega van het slachtoffer. Hij zit sindsdien in voorarrest. Dinsdag verscheen de verdachte Yury M. voor het eerst in het openbaar in de rechtszaal in Breda. Een Russische tolk vertaalde alles wat er werd gezegd.

Bloed

De officier van justitie vertelde dat er half december nog sporenonderzoek is gedaan naar bloed in de truck van de verdachte. Daarbij is nieuw bloed van Hryn op het gordijn en op de stoelzitting aangetroffen. Of daarmee bewezen is dat Hryn in de truck is gestoken, werd er niet bij gezegd. Het onderzoek loopt nog. Gisteren is ook een zwager van het slachtoffer gehoord die vermoedelijk ook trucker is.

De rechtbank bepaalde dat de verdachte in voorarrest blijft, mede door mogelijk vluchtgevaar. Half mei is een volgende zitting.