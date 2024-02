SP draagt Bas Maes aan als nieuwe provinciebestuurder Energie en Cultuur

Bas Maes (43) uit Breda volgt Jos van der Horst op als gedeputeerde bij de provincie. Van der Horst nam afgelopen vrijdag ontslag en stopte per direct. Hij voelde zich niet op zijn plek in het college. Opvolger Maes moet die bestuurlijke jas beter passen, denkt de SP. Als een meerderheid van Provinciale Staten die mening deelt, mag hij plaatsnemen in het college.

Bas Maes is al jaren actief voor de SP. Dat begon meteen na zijn opleiding tot architect. In de avonduren zette hij zich naast zijn fulltime baan in voor ROOD, de voormalige jongerenafdeling van de SP. Later werd hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Breda en beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie.

In augustus 2020 maakte Maes bekend te stoppen als fractievoorzitter in Breda. Hij bleef wel aan als raadslid, maar tot aan de verkiezingen. Daarna zou hij stoppen. Sinds februari 2022 bestuursadviseur bij het waterschap Brabantse Delta.

Je stapte uit de politiek in Breda en had tot voor kort een heel andere baan. Waarom ga je terug de politiek in?

"Eigenlijk was ik de laatste jaren wel politiek actief als bestuursadviseur. Maar dat was meer op de achtergrond. Daar had ik wel vrede mee. Deze kans om nu als bestuurder verantwoordelijkheid te nemen bood zich plots aan. Ik was niet op zoek naar een andere baan, maar als de partij een beroep op je doet, dan zeg je geen nee."

"De inhoud van het akkoord heeft me over de streep getrokken. Met plannen voor natuur en energie bijvoorbeeld. Daarvoor wil ik samen met deze andere linkse progressieve partijen en met VVD en Lokaal Brabant in het college aan de slag. We moeten rust en stabiliteit uitstralen, daar is behoefte aan na de afgelopen jaren."

Je voorganger is naar eigen zeggen vertrokken omdat hij het moeilijk vond om met het 'bestuurskundige karakter' van zijn collega’s om te gaan. Loop jij straks tegen hetzelfde aan?

"Ik wil niet over mijn voorganger oordelen. Ik ga het op mijn eigen manier doen en ik denk dat ik wel een goede indruk heb van het werk. In Den Haag en in de Bredase raad heb ik gezien wat bestuurlijk werk met mensen kan doen. Je kan zo worden opgeslokt in het ambtelijke moeras. Ik heb hier niet lichtzinnig ja tegen gezegd."

Ex-gedeputeerde Van der Horst gaf ook aan dat hij nog amper tijd had voor zijn gezin. Het is geen 9 tot 5-baan. Ben je voorbereid op hoeveel tijd deze rol van je vraagt?

"Het is inderdaad niet niks. Het belangrijkste was dat mijn vrouw het goed vond. Gelukkig willen mijn ouders bijspringen om op de kinderen te passen. Mijn zoontjes van 4 en 7 hebben niet door wat voor werk ik precies ga doen of wat een gedeputeerde is. Maar toen ik ze vroeg wat zij zouden doen als je heel leuk werk mocht gaan doen, waarbij je elkaar wel wat minder zou gaan zien, zouden ze voor het leuke werk gaan. Dat zie ik als hun goedkeuring."

"Daarnaast leven we in 2024. Het is een pittige baan om te combineren met een gezin met jonge kinderen, maar als bestuurder moet je ook een goede vader kunnen zijn."