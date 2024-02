Bewoners woedend op verhuurder: 'Vier keer meer betalen voor energie'

Vier keer meer moesten bewoners van appartementencomplex Grand Arc in Rijen vorig jaar betalen voor hun energie. Dat vinden ze niet eerlijk en daarom stonden ze dinsdagmorgen voor de rechter. Eigenlijk moet er een onafhankelijk onderzoek komen naar hun warmtesysteem. Maar daar hebben de bewoners het geld niet voor. En de woningcorporatie, Leystromen, kijkt de andere kant op.

Seniorencomplex Grand Arc telt 48 appartementen, het is in 2012 opgeleverd. Het heeft een zogeheten warmte-koudeopslag: dat systeem pompt warm water door heel het complex. Het zou energiezuinig moeten zijn, maar volgens de bewoners werkt het niet goed en slurpt het juist stroom. “Ik kreeg in alle jaren dat ik er woon, gemiddeld 1000 euro terug van de servicekosten”, vertelt één van hen. “Afgelopen jaar moest ik 1700 euro bijbetalen.”

In een diepgaand dossier heeft Ad Swanenberg beschreven wat er allemaal mis is. Swanenberg is gepensioneerd technisch ingenieur en heeft zich het lot van de bewoners aangetrokken. Als bestuurslid van de Stichting Huurders Leystromen behartigt hij hun belangen.

Abacadabra

Swanenberg weet naar eigen zeggen exact wat er loos is, maar zijn analyse is abacadabra voor de rechter. En ook voor de advocaat van Leystromen. Die doet het af met 'gegoochel met cijfers'. Swanenberg reageert verontwaardigd. Hoezo? Hij baseert zich toch op een rapport van de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO?

De bewoners willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de werking van hun warmte-koudeopslag. Maar dat kost minstens vijfduizend euro, rekent de rechter voor. En omdat de bewoners de eisende partij zijn, zullen zij dat voor moeten schieten, tot de rechter heeft bepaald wie hier gelijk heeft.

En dat is een probleem. Want de appartementen zijn sociale huur, de meeste bewoners moeten rondkomen van een AOW-uitkering. Ze kunnen dit niet betalen. Wil Leystromen het dan misschien voorschieten, vraagt de rechter.

‘Functioneert naar behoren’

De woningcorporatie geeft niet thuis: “We hebben in veel appartementencomplexen verwarmingsinstallaties. Als we bij elke klacht een onderzoek moeten starten, is het einde zoek. Wij vinden dat de warmte-koudeinstallatie naar behoren functioneert. Dat is ons principiële uitgangspunt”, laat de advocaat van de woningcorporatie weten.

Op de publieke tribune, waar bewoners zich hebben verzameld, klinkt verontwaardiging. “Recht van de sterkste”, mort een bewoner.

De rechter zoekt naar een tussenoplossing. Wat als een deskundige zich buigt over het onderzoek van Swanenberg? Maar dan moet ook Leystromen ervan uit gaan dat die cijfers kloppen? De advocaat van de woningcorporatie zwijgt. En even later: “Deze cijfers zijn niet gecontroleerd door Leystromen.”

Tussenvonnis

De rechter moet een uitspraak doen, maar dat wordt waarschijnlijk een tussenvonnis, waarschuwt hij, waarbij een deskundige zich over de kwestie moet buigen. Op zijn vroegst op 10 april hebben de bewoners duidelijkheid.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Boze bewoners stappen naar de rechter om torenhoge energierekening