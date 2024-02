112-nieuws: opnieuw onderzoek naar dode baby • magere hond afgenomen

09.45

Op de Burgemeester Verwielstraat in Waalwijk is een bestuurder met zijn auto in een sloot terechtgekomen. Hij verloor tijdens het rijden de macht over het stuur. Uit de ademanalyse van de politie bleek dat hij te veel had gedronken. Op het politiebureau in Sprang Capelle deed de bestuurder opnieuw een ademanalyse en daar kwam een volgens de politie 'alarmerende waarde' uit. De man blies 950 gram alcohol per liter uitgeademde lucht, terwijl er 250 gram is toegestaan. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.