Treinen stranden en ProRail weet oplossing, maar doet nog niks

Stilvallende treinen en passagiers die uren vastzitten. Voor treinreizigers tussen Breda en Rotterdam is het niks nieuws. ProRail weet al jaren van het probleem, een oplossing ligt klaar, maar er gebeurt niks. Het gevolg is dat reizigers soms uren vastzitten in een snikhete trein en andere treinen uitvallen.

‘Trein gestrand: reizigers meer dan een uur vast in hitte’, is de kop van het nieuwsbericht afgelopen augustus. “Op een plek waar het hogesnelheidstraject overgaat op een regulier spoor ging het door nog onbekende oorzaak mis”, melden NS en ProRail. Maar in werkelijkheid weten ze wel wat het probleem is: de spanningssluis waar de trein doorheen moet ligt op een hele verkeerde en ongelukkige plek.

Meer dan uur vast in trein

Dat blijk allemaal uit een rapport uit 2020. In 2018 en 2019 strandden elke maand zes treinen in en rondom de spanningssluis tussen Breda en Rotterdam. Gemiddeld zitten mensen een half uur vast in een trein zonder airco en stroom. En af en toe zitten mensen meer dan een uur vast. De spanningssluis bij Zevenbergschen Hoek is een hoofdpijndossier voor ProRail.

Waar gaat het mis?

Het is een heel technisch verhaal, die in de video bij dit artikel door een NS-machinist zo goed mogelijk wordt uitgelegd. Hier komt het op neer: Tussen Breda en Rotterdam is een spanningswisseling omdat de Intercity Direct van het ‘gewone’ spoor naar de HSL-lijn gaat.

De trein krijgt zo’n 650 meter geen stroom. En dat terwijl de intercity over een helling moet om bij de HSL-lijn te komen. En als de trein dan te weinig snelheid heeft of er is een ander probleem, valt ie stil en is wegkomen of evacueren enorm lastig. Kortom: de spanningssluis ligt op een heel verkeerde plek.

De oplossingen

In mei 2018 is de oplossing al bekend, namelijk het verkorten en/of verplaatsen van de spanningssluis. Het verkorten van de sluis van 650 naar 150 meter zorgt ervoor dat een trein minder lang zonder stroom hoeft te rijden waardoor er minder en minder lange strandingen zijn. Kosten zo’n 20 miljoen euro.

Het verplaatsen van de spanningssluis, zodat de trein niet zonder stroom de helling op moet, zou de beste oplossing zijn maar het is én lastig uit te voeren door ruimtegebrek én het is te duur (zo’n 40 miljoen euro). Daarom staat in het rapport uit 2020 het advies om de spanningssluis kleiner te maken.

ProRail wacht met oplossing

“Het is een serieus probleem dat we aan willen pakken”, vertelt Martijn de Graaf, woordvoerder van ProRail. Toch gebeurt er nog niks. “Een van de problemen zijn de locomotieven die gebruikt worden, de NS komt met nieuwe locomotieven en daar willen we op wachten.” De Graaf zegt nadrukelijk dat dit een besluit is van het ministerie en dat ze zelf graag direct actie ondernemen.

“Als er dan nog steeds zoveel verstoringen zijn, moeten we gaan kijken wat we er aan kunnen doen”, gaat De Graaf verder. Volgens NS-woordvoerder Arno Leblanc hopen ze dat eind dit jaar die eerste nieuwe locomotieven rijden. “Maar of de problemen dan voorbij zijn, dat zullen we echt nog moeten zien.”

ProRail wacht dus al jaren op die nieuwe locomotieven en heeft ondertussen nog geen actie ondernomen door bijvoorbeeld die spanningssluis in te korten. “We kunnen nu wel geld uitgeven terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Dat willen we liever niet doen.”

