Dieven teisteren begraafplaats: onrust bij nabestaanden

Woede en verdriet bij bezoekers van de begraafplaats in Oisterwijk. De afgelopen weken werden er meerdere beeldjes van graven gestolen. Vorig jaar was de begraafplaats ook al doelwit van vandalen en dieven. "Laat de overleden mensen met rust."

Ria Liebregts (80) is dinsdagmiddag het graf van haar man bij de Petruskerk aan het verzorgen. Ze komt een keer per week naar het kerkhof. Zelf had ze vorig jaar te maken met diefstal: "Elke keer als ik bloemen bij het graf had gelegd, waren ze de volgende dag weg. Ik zette er elke middag rozen op en als ik dan 's avonds ging kijken, dan waren ze weer weg. Ik snap niet wat ze daar aan hebben."

Ria gaat nu met een onrustig gevoel naar de begraafplaats nu dieven opnieuw hebben toegeslagen: "Ik hoop maar dat ze het graf van mijn man met rust laten."

Volgens Ria is het kerkhof vooral in de zomer vaak doelwit van vandalen, omdat het dan tot negen uur in de avond is geopend. Bij een ander graf staat een oude dame bij het graf van haar man. Ze is vol onbegrip over de diefstal van beeldjes en bloemen: "Bloemen kunnen ze toch overal kopen, waarom halen ze die hier dan weg," verzucht ze.