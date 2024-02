1/3 Tommy's dochter zit nog steeds in Litouwen, ondanks celstraf voor zijn ex

Tommy Roussen (37) zag het weer helemaal zitten, vorig jaar mei. Zijn ex, de Litouwse Simona, was door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot drie maanden cel voor de ontvoering van hun dochtertje Yuna. Maar veel heeft hij nog niet aan die veroordeling gehad. Zijn dochter zit nog steeds in Litouwen bij haar moeder en de sfeer tussen beide exen is nog killer dan voorheen.

Donderdag moet Tommy in hoger beroep de rechters opnieuw overtuigen dat Yuna onterecht is meegenomen naar Litouwen. Daarna kan zijn ex nog in cassatie gaan en ondertussen is Yuna al bijna 7 jaar.

Simona ging in 2019 even met hun dochter op vakantie naar haar thuisland Litouwen, maar keerde nooit meer terug. “Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat ze thuis hadden moeten komen”, mijmert Tommy. “Maar ze had Yuna al uitgeschreven en in Litouwen aangemeld.”

Tommy vocht jarenlang als een leeuw om zijn kind weer te zien, maar de rechter in Litouwen oordeelde dat het in belang van Yuna was om in Litouwen te blijven, omdat ze daar inmiddels was geworteld. “Mijn ex werkt ook nergens aan mee”, vertelt Tommy. “Ze stuurt me hatelijke mails, werkt mijn wekelijkse videobellen tegen en met dit hoger beroep wil ze de zaak alleen maar langer rekken.”

Yuna is sinds de uitspraak wel drie keer in Nederland geweest, tijdens schoolvakanties. “Daar wil mijn ex goede sier mee maken”, denkt Tommy. “Om te laten zien dat ze meewerkt. Maar dat is echt niet zo.”

“Ik heb ook geprobeerd om in Litouwen contact te leggen met bijvoorbeeld school, maar dat wordt ook allemaal tegengewerkt. En ik spreek natuurlijk ook geen woord Litouws, dat helpt ook niet.”

Tommy heeft inmiddels een nieuwe relatie en woont met vrouw en dochter in het Paleiskwartier in Den Bosch. En daarmee is meteen de wankele balans in zijn leven duidelijk: Aan de ene kant is hij gelukkig met zijn huidige vrouw en dochter van bijna twee jaar en aan de andere kant speelt al vijf jaar de ontvoeringszaak van zijn eerste dochter Yuna.

Roussen kijkt uit naar het hoger beroep van donderdag. “Dat is de laatste keer dat ik nog een keer mag vertellen hoe ik over de zaak denk en hoe ik me voel.”

Als de strafzaak eindelijk is afgerond, wil Tommy proberen om via de civiele rechter betere afspraken te maken. Voor Yuna, die nu bijna 7 is, wil hij dat ze een goed leven heeft. En dat wil hij graag donderdag nog één keer aan de rechter vertellen.

