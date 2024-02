Nieuwe eigenaar voor Elvis-huis in Breda, maar het is geen Elvis-fan

Het bekende Elvis-huis in Breda is verkocht. Woningeigenaar Jimmy Prins (67) verlaagde de prijs eerder van 2,5 miljoen euro naar een vanaf-prijs van 1,6 miljoen euro en dat had effect. Er waren meerdere geïnteresseerden, onder meer uit Azië en uit Amerika. Maar uiteindelijk gaat een Brabander er met het huis vandoor.

I can't help falling in love with you. Dat moet een rijke Brabander hebben gedacht toen hij het huis in Breda bezichtigde. Want hij was meteen verkocht. Dit huis moest en zou hij hebben.

Het huis is een replica van de Amerikaanse villa van Elvis in Memphis. Met een rolmaat nam hij de maten van de Graceland-villa in Amerika op, om het precies na te kunnen maken. Je komt binnen in een enorme hal met op de vloer een groot portret van Elvis. Jimmy is een enorme Elvis-fan, wiens leven in het teken van de zanger staat.

"Geïnteresseerden konden eigenlijk tot 7 maart op de woning bieden", zegt miljonairsmakelaar Leslie de Ruiter die werkt voor Christie's, dat de woning verkoopt. "We hebben bezichtigingen gehad van onder meer twee Aziaten en iemand uit Amerika, die allemaal echt Elvis-fan waren en het huis intact wilden laten. Ze wilden echter nog even nadenken."