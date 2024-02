Binnenkijken in het hotel waar asielzoekers nu verblijven: ‘Stuk beter’

Niet met protestborden, maar met cadeautjes, ballonnen en slingers werden de 250 asielzoekers en statushouders woensdag onthaald in het voormalige Mövenpick hotel in Den Bosch. Na ruim twee jaar in noodunits bij het Autotron in Rosmalen, vinden ze nu komende maanden onderdak in hotelkamers. “Hier hebben ze het een stuk beter”, vertelt locatiemanager Jan Roelof Middeldorp.

Met vijf bussen arriveren de asielzoekers verspreid over de dag. Terwijl de koffers en tassen naar binnen worden gebracht, wacht de nieuwe bewoners in de hal van het hotel een warm welkom. Werknemers van de bedrijven tegenover het azc hebben verrassingstasjes gemaakt, die ze met een grote glimlach uitdelen. Na alle negatieve geluiden uit de buurt willen zij de asielzoekers met open armen ontvangen, vertellen ze.

"Hier is geen geluidsoverlast en de asielzoekers hebben meer privacy."

Ondertussen is een deel van de asielzoekers al aan het lunchen in de eetzaal. Er is een lopend buffet, waar ze soep, hamburgers en groenten kunnen halen. Anderen zijn hun kamers aan het verkennen. De locatiemanager laat zien hoe die zijn ingericht. De alleenstaanden komen op een driepersoonskamer. De gezinnen blijven bij elkaar en hebben een gekoppelde kamer. “Daar zijn er een stuk of acht van in dit hotel”, vertelt Middeldorp. In de driepersoonskamers staan een eenpersoonsbed, een stapelbed, een kast en een tv. Iedere kamer heeft een eigen badkamer. "Dat was in Rosmalen niet”, zegt de locatiemanager. Sommige sanitaire ruimtes hebben zelfs een bad. “Best luxe”, beaamt hij. “Toch blijven de ruimtes klein, ze zitten er iedere dag met drie of vier personen. Maar in het hotel is geen geluidsoverlast en de ruimtes bieden iets meer privacy. Dus het is hier beter dan ze zijn gewend.”

"Er worden straatcoaches ingezet om overlast te voorkomen."

Maar hoe vermaken de bewoners zich de hele dag? “Dat is lastig”, zegt de locatiemanager. “De statushouders krijgen les. Die vinden plaats in de containers hiernaast”, terwijl hij wijst naar een aantal grijze units voor de ingang van het hotel. “We stimuleren hen om de buurt in te gaan, zelf activiteiten te ondernemen en vrijwilligerswerk te gaan doen.” Voor de kinderen worden de komende dagen speeltoestellen neergezet in de achtertuin van het hotel. Hoewel tegen de komst van de asielzoekers veel weerstand was in de buurt, bleef het woensdag rustig bij het hotel. De locatiemanager hoopt dat het zo blijft. “Ik snap dat mensen zich zorgen maken als er een azc in de buurt komt. Maar in Rosmalen is alles zonder problemen verlopen”, zegt hij. Omdat het azc nu wel middenin de stad zit en er meer onrust in deze wijk is, worden straatcoaches ingezet. “Zij begeleiden de asielzoekers, beantwoorden vragen van bewoners en zijn er om overlast te voorkomen.” DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Omwonenden en bedrijven spanden een rechtszaak aan tegen de komst van het azc, maar maandag zette de rechter een streep door hun bezwaren.

Een van de kamers waar de asielzoekers verblijven (foto: Omroep Brabant).

De verrassingspakketjes die woensdag werden uitgedeeld (foto: Omroep Brabant).