Zeldzame vondst: man uit Hoogeveen maakte in lab 'hippe' designerdrugs

Het was een zeldzame vondst die de politie deed in Haps: een drugslab waarin ze ‘hippe’ designerdrugs maakten. Het lab zat verstopt in een koepeltent. De politie pakte een Poolse man uit Hoogeveen op die de drugs zou hebben gemaakt. Maar de man zegt dat er niks klopt van alle beschuldigingen aan zijn adres. De officier van justitie eiste donderdag drie jaar celstraf.

Het lab kwam tevoorschijn na een tip. Er zouden illegale prostituees wonen op een terrein aan de Kwekersweg, in het buitengebied van Haps, dicht tegen snelweg A73 aan.

Op zondag 19 november vorig jaar gingen mensen van de gemeente samen met agenten kijken. Toen de politiemensen bij een loods kwamen troffen ze binnen Robert W. (33) uit Hoogeveen.

Poes

De agenten roken ook een rare chemische geur achter de loods. Daar stond een groene koepeltent, met binnen drie afzonderlijke ruimtes. Kieren waren dichtgemaakt met purschuim. In een van die ruimtes zat een drugslab. Er lag ruim acht kilo van de vrij nieuwe designerdrug 3-CMC, ook wel 'Poes' of 'Miauw' genoemd.

Experts vonden een duizendlitervat. Daarop lagen meerdere handschoenen. In twee daarvan zat DNA van W.. Experts vonden ook een mobieltje van Robert W. met daarin chats over drugsproductie en foto’s die volgens de politie er op wijzen dat de man er mee te maken had.

Zwijgrecht

Donderdagmiddag was zijn proces in de rechtbank in Den Bosch. De rechtbank had veel vragen voor W., maar die wilde niks zeggen. "Ik weiger een verklaring af te leggen", herhaalde hij steeds via een Poolse tolk. Het was geen verrassing. Ook bij de politie beriep hij zich steeds op zijn zwijgrecht.

Robert W. wilde nog wel vertellen dat hij schilder is en al een tijdje in Nederland woont. Zijn kinderen wonen in Polen. Hij zit nu in de gevangenis in Grave en daar heeft hij goed contact met een priester. "Dit is de laatste gevangenis waarin ik verblijf, ik wil een nieuw leven beginnen."

Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Volgens haar is er onvoldoende bewijs dat hij hier mee te maken had: hij woonde daar op dat terrein en wist van niks.

De verdachte zelf suggereerde aan het einde van zijn rechtszaak nog dat je zo'n lab niet in je eentje runt. "Is het mogelijk dat een persoon zo in elkaar heeft gezet", vroeg de verdachte zich af.

Uitspraak

Tijdens het proces waren er geen andere verdachten. Op de dag van de inval is er nog een andere man opgepakt, maar die is snel vrijgelaten. Alles wijst er op dat hij er niks mee te maken had.

De rechtbank in Den Bosch doet over twee weken uitspraak.

Gevaren

Labs waar ze designerdrugs maken, worden bijna nooit ontdekt. Drugslabs voor amfetamine, xtc en crystal-meth domineren de markt. Maar de politie vermoedt dat er meer plekken zijn waar ze 'Poes' of 'Miauw' maken. Het is een vrij nieuwe synthetische drug die lijkt op speed.

In Nederland zijn er naar schatting tienduizenden gebruikers. Vooral jonge mensen van in de twintig zouden fan zijn van het spul.

Volgens verslavingsinstituten als Jellinek en Trimbos is het een oppeppend middel. Het is sinds een half jaar verboden. Er zijn deskundigen die waarschuwen voor de gevaren, omdat onduidelijk is wat erin zit en de samenstelling vaak verandert.