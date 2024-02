Hooligan opgepakt voor gooien met bier naar Marianne Vos: 'Totale waanzin'

De Belgische politie heeft een 'wielerfan' opgepakt voor het gooien van een beker bier naar wielrenster Marianne Vos. Het bierincident gebeurde zaterdag tijdens de Omloop Het Nieuwsblad, de koers die werd gewonnen door de renster uit Babyloniënbroek. Na afloop ging het echter vooral over het bierincident. Haar ploeg Team Visma Lease A Bike is blij dat de politie de zaak serieus oppakt.

"Emotie hoort bij de sport, maar dit gedrag kan absoluut niet. Het is totale waanzin om zo met atleten om te gaan", aldus persvoorlichter Sander Kleikers.

Het moment waarop de biergooier toesloeg, was op televisie te zien. "Direct na het incident hebben we alle nodige stappen ondernomen en kordaat opgetreden", zegt korpschef Patrice De Mets van de politie in Geraardsbergen.

Kleikers: "Het is heel goed dat hier serieus mee om wordt gegaan. Marianne heeft er tijdens de wedstrijd heel netjes op gereageerd, maar het is natuurlijk te gek wat er gebeurde. En zo zijn er meer atleten die heel lelijk zijn behandeld door individuen. Boe roepen kan weleens gebeuren, maar als mensen echt fysiek gaan worden, dan gaan ze een duidelijke grens over."