Boomkwekers in het nauw door bouw 5000 huizen: 'Is er nog toekomst?'

Aad Vermeer is boomkweker en zijn toekomst wordt bedreigd. Omdat er aan de oostkant van Tilburg 5000 huizen worden gebouwd, moet er nieuwe natuur voor terugkomen. En dat gaat ten koste van boomkwekers als Vermeer: “Ik kan het misschien nog even uitzingen, maar of er voor mijn kinderen nog een goede toekomst is, weet ik niet.”

Het gebied waar de huizen moeten komen, is groter dan Tilburg. Het strekt zich uit van Biezenmortel tot Moergestel en van Berkel-Enschot tot Haaren. Er is een plan gemaakt: ‘Oostflank’ met de ambities tot 2040. Belangrijkste streven: 5000 betaalbare woningen.

'Versailles van het Noorden'

Midden in de Oostflank ligt wat de boomtelers zelf ronkend het ‘Versailles van het Noorden’ noemen: een groot gebied waarin bomen worden geteeld. Vermeer is er trots op: “Dit gebied heeft een heel hoge kwaliteit als het gaat om grond, water en klimaat.”

Maar de boomtelers staan onder druk. Omdat er aan de oostkant van Tilburg op zo’n 200 hectare huizen gebouwd moeten worden, moet daar ook 500 hectare nieuwe natuur voor terugkomen. Ook moet er nog 1000 hectare gebied komen waarop voor landbouw allerlei beperkingen gelden.

Helft verlies

En daar zijn de boomtelers het niet mee eens. Ze hebben zich verenigd in Treepoint en Jan Brenninkmeijer, oud-burgemeester van Waalre, is hun voorman: “Er wordt van alles opgestapeld, waardoor de boomteelt en andere agrariërs in het gebied steeds meer moeite hebben om goed te kunnen produceren. De reguliere landbouw, waaronder de boomteelt, verliest in dit plan de helft van de bruikbare grond.”

De telers voelen zich in het plan gepasseerd, niet gehoord, vindt Brenninkmeijer: “Terwijl we duidelijk een hand hebben uitgestoken.” Vermeer: “En wij moeten de ruimte gaan leveren. Dan is het toch logisch dat je ons er op gelijkwaardige manier bij betrekt? Maar ze hebben ons helemaal gemist.”

'Groei zit er niet in'

De Tilburgse wethouder Rik Grashoff erkent dat de communicatie beter had gekund: "Ik snap de zorgen. Maar de boomteelt is een belangrijke sector in dit gebied en die blijft. We beloven dat het gebied voor de boomteelt in de toekomst gelijk blijft. Maar groei zit er niet in. We willen het landschap in Brabant open houden."

Toch is Vermeer, als het gaat om de toekomst van zijn vak, nog best positief: “Want de boomkwekerij heeft toekomst. Onze sector, met planten, lost heel veel problemen op die we nu hebben. Denk aan klimaat, waterberging en biodiversiteit.”

Maar als het gaat om zijn eigen bedrijf, in Haaren, is hij minder optimistisch: “Er wordt van buitenaf zo veel druk gelegd op het buitengebied. En als we dan in het begin niet gehoord worden, doet dat heel erg zeer.”

