Na Veldhoven komt Eindhoven: ASML geeft opnieuw financieel zetje in de rug

ASML helpt opnieuw een nieuwbouwproject uit het slop. Dit keer is Eindhoven aan de beurt. Het gaat om een project met bijna 250 sociale huurappartementen in het centrum van de stad. ASML staat garant voor maximaal twee miljoen euro, mocht het project verliesgevend zijn. Het is de tweede gemeente waar ASML een handje helpt.

Woensdag maakte de techgigant al bekend dat het financieel gezien gaat helpen bij de bouw van duizenden betaalbare woningen in de Brainportregio. Daar waar nieuwbouwprojecten zich stroperig voltrekken of zelfs vastlopen, zal de chipmachinefabrikant een zetje geven. Dat is uniek, niet eerder in het veertig jarig bestaan van de Veldhovense reus hielp het bedrijf met de woningbouw.

Nieuwbouw bij Philips stadion

Het eerste project waar dat gaat gebeuren is in Veldhoven, de thuisbasis van ASML. Samen met projectontwikkelaars worden dit jaar nog 130 huurappartementen opgetrokken.

Donderdag werd bekend dat het hightechbedrijf ook gaat helpen in Eindhoven. Het gaat om een nieuwbouwproject op de plek van het TAC-gebouw, naast het Philips Stadion. Ook Focus Real Estate, gemeente Eindhoven, het rijk en Woonbedrijf dragen hun steentje bij. Het rijk legt 2,5 miljoen euro bij voor de bouw.

Verbeterd plan

In totaal komen er bij het Philips Stadion 249 appartementen te staan, verdeeld over drie gebouwen. De bouw start op korte termijn.

Veruit de meeste van die woningen zijn bestemd voor sociale huur, namelijk 85 procent. De overige 15 procent is voor middenhuur. Dat is meer dan in eerste instantie was bedacht. Het oorspronkelijke plan was om 30 procent van de appartementen voor sociale huur te maken en de helft voor middenhuur.

ASML verdient geen cent aan nieuwe appartementen

ASML wil geen winst maken op de bouwprojecten. Als het project bij oplevering verliesgevend is, neemt ASML een deel van het verlies op zich. In Eindhoven is dat tot twee miljoen euro. In Veldhoven gaat het om bijna hetzelfde bedrag.

Mocht er relatief veel winst gemaakt worden, dan gaat een deel daarvan naar de hulporganisatie Brainport voor Elkaar, voor mensen met (financiële) problemen in de Brainportregio.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Dit wordt het allereerste nieuwbouwproject waar ASML aan meehelpt