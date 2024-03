Peter Bosz kan niet genieten van PSV: 'Ik heb weinig plezier gehad'

PSV is een stap dichterbij de titel. De ploeg van Peter Bosz wist Feyenoord op een 2-2 gelijkspel te houden waardoor het gat naar plek twee tien punten blijft. Toch was de trainer kritisch over het spel van zijn ploeg in de topper, maar besefte hij ook dat PSV blij moet zijn met de voorsprong die er nog altijd is.

De wedstrijd tussen PSV en Feyenoord was enerverend, maar zeker niet altijd even goed. Zo ging Olivier Boscagli bij de 1-1 vreselijk in de fout. “Dat was ongekend”, reageerde Peter Bosz na afloop. “Dit soort dingen ben ik van hem en mijn ploeg helemaal niet gewend. En het begin van de tweede helft was helemaal verschrikkelijk. Ik heb echt weinig plezier gehad deze zondagmiddag", was de trainer zeer kritisch.

Doelman Walter Benitez hield PSV in de wedstrijd met enkele belangrijke reddingen. Aan de andere kant hadden de Eindhovenaren in de eerste helft meer moeten scoren. “Maar als je de keeper noemt als uitblinker, zegt dat denk ik genoeg over ons spel. Ik heb mijn ploeg vaak in bescherming genomen, maar vandaag maakten we veel te grote fouten. Dat kan echt niet.”