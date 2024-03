Theo had 46 kilo drugs in huis voor coffeeshop: toen viel de politie binnen

"Ik durfde mijn kinderen niet eens meer thuis te ontvangen." Theo (66) uit Geldrop is jarenlang 'de achterdeur' van coffeeshop High Times in Eindhoven. Zijn huis dient als het magazijn van de zaak. Totdat op een dag de politie binnenvalt en meer dan 46 kilo wiet en hasj in zijn huis vindt. Hij verliest tijdelijk zijn huis en wordt ontslagen door de coffeeshop.

Tassen en dozen gevuld met wiet, hasj en al voorgerolde joints. Het huis van Theo heeft volgens hem in die tijd meer weg van een opslag dan van een woonhuis. Vanuit Geldrop zorgt hij er 35 jaar lang voor dat de coffeeshop nooit zonder softdrugs komt te zitten.



Het begint volgens Theo allemaal heel klein, met een paar pakketjes. Maar uiteindelijk wordt de voorraad in zijn huis steeds groter. "Soms lagen de softdrugs in dozen en tassen verspreid over drie kamers in huis." Op verzoek van de eigenaar ligt alles bij hem thuis. Coffeeshophouders mogen namelijk maar 500 gram op voorraad hebben in de zaak. Als de voorraad in de winkel op dreigt te raken, brengt Theo nieuw spul.

Alles gaat goed en Theo houdt er ook een mooi centje aan over: zo'n 77.000 euro bruto per jaar. Totdat in de zomer van 2021 de politie op de stoep staat. Die vinden in zijn huis voor meer dan 46 kilo aan wiet, hasj en kant-en-klare joints. "Een voorraad voor drie weken", vertelt Theo. De waarde? "Enkele tonnen", somt hij tussen neus en lippen op. Daarnaast vindt de politie ruim 100 Viagra-pillen. Voor eigen gebruik, zo zegt hij. "Ik ben 66 jaar. Ik wil ook nog wel eens een gezellige avond hebben." Alles wordt in beslag genomen. De burgemeester sluit zijn huis voor drie maanden en de coffeeshop moet voor negen maanden dicht. De Eindhovense shop ontslaat een aantal medewerkers, waaronder Theo.

Niet veel later wordt hij door de rechter veroordeeld en schuldig bevonden, maar hij krijgt geen straf. Het is namelijk niet zijn spul. Een flinke mentale dreun krijgt hij er wel van. "Ik ben geestelijk door een hel gegaan. Ik zit nu nog steeds onder de medicijnen om mezelf rustig te houden", vertelt hij. Hij voelt zich in de steek gelaten door zijn voormalige baas. "Al die jaren heb ik me met hart en ziel ingezet voor de zaak. Het voelde als vriendschap. Ik had nooit vakantie. En ineens word je op straat gezet." Volgens Theo krijgt hij de schuld van de sluiting van de coffeeshop. "Ik had de agenten bij mij thuis maar niet binnen moeten laten." Maar volgens hem kon het niet anders dan dat zijn praktijken een keer ontdekt zouden worden.

