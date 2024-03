112-nieuws: gasfles ontploft in bestelbus • explosie bij restaurant

08.37

Er is een gasfles ontploft in een bestelbus in Breda. Op het moment van de ontploffing, stond de blauwe bus bij een stoplicht op de Konijnenberg in Breda. De chauffeur zou de radio aan hebben gezet. Hierdoor is waarschijnlijk een vonk ontstaan die de explosie veroorzaakte. De schade is groot. Meerdere deuren zijn ontzet en de weg ligt vol met brokstukken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij was bij kennis. Auto's die in de buurt stonden zouden ook zijn beschadigd.