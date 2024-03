Weer explosie in Eindhoven, nu is het raak bij restaurant

Bij een restaurant aan de Kerkstraat in Eindhoven is dinsdagochtend een explosief afgegaan. De buurt werd iets voor zes uur opgeschrikt door een enorme knal. Door de explosie raakte de deur aan de onderkant beschadigd. Er zit een behoorlijk gat in. Zondag was er ook al een explosie bij een huis in Eindhoven.

En vrijdag was het raak bij huizen in Eindhoven en Best. Onduidelijk is of de zaken iets met elkaar te maken hebben. Wel gaf de politie vrijdag al aan dat ze wat betreft de explosies in Eindhoven en Best geen rekening hield met een verband. Het gebied rond het restaurant, dat naast de Sint Catharinakerk in het centrum van de stad ligt, is dinsdagochtend door de politie afgezet met linten. De forensische opsporing gaat onderzoek doen.

Explosie bij een restaurant in Eindhoven (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).