‘Peter Gillis dicht bij deal over verkoop van al zijn parken’

Peter Gillis van de Oostappen Groep is in gesprek met een partij die al zijn elf parken over wil nemen. Een akkoord zou dichtbij zijn, zo melden betrouwbare bronnen aan Omroep Brabant. Het bedrijf verkeert al maanden in zwaar weer. Na de sluiting van park Prinsenmeer in Ommel dreigt de sluiting van meerdere parken van Gillis.

In december vorig jaar moest Prinsenmeer plots de deuren sluiten. Uit een onderzoek in opdracht van de gemeente bleek dat er een groot risico bestaat dat Gillis het park gebruikt voor criminele activiteiten.

Valkenswaard de volgende?

Zo’n Bibob-onderzoek wordt gedaan na de aanvraag van een exploitatievergunning. Die vergunning van de gemeente om een horecazaak te mogen runnen is sinds kort verplicht in Asten. Gillis diende een aanvraag in, maar kreeg het deksel op zijn neus: het risico is te groot.

Ook in Valkenswaard is zo'n vergunning nodig, waarop ook daar een Bibob-onderzoek volgt. Gillis heeft, met Asten in het achterhoofd, nog geen aanvraag gedaan. Hierdoor mag park Brugse Heide in Valkenswaard met de lente in aantocht nog niet open. In Zeeland en Limburg spelen vergelijkbare zaken.

‘Schone’ partij

Een overname zou een oplossing voor al deze problemen kunnen zijn. Volgens betrouwbare bronnen voert Gillis daarover gesprekken met een partij die alle elf parken in één keer over zou willen nemen. Een deal zou dichtbij zijn. Vorige week zou er eigenlijk getekend worden, maar dat moment is al een paar keer uitgesteld.

Als deze partij minder omstreden is dan Gillis, die al jaren met overheden en instanties overhoop ligt, zal een Bibob-onderzoek geen probleem zijn en kunnen de parken onder de nieuwe eigenaar dus gewoon weer open. Gemeenten zijn dan geen partij meer.

In de nieuwe situatie zou de Oostappen Groep eigenaar van de grond blijven, die dan verhuurd wordt aan de nieuwe exploitant.

Franse Capfun

Welk bedrijf interesse heeft in de Oostappen Groep is niet bekend. Dat het een grote partij met veel geld moet zijn, is duidelijk. Hierdoor komt Europarcs in beeld. Maar Europarcs beheert luxe parken in een duurder segment, anders dan de Oostappen Groep. Daarnaast zou het bedrijf na de eerdere overnames geen zaken meer willen doen met Oostappen.

Meerdere bronnen melden Omroep Brabant te rekenen op een ander bedrijf: de Franse kampeerreus Capfun. Capfun heeft 217 parken in Europa, waarvan 21 in Nederland waaronder drie in Brabant. Het bedrijf werkt volgende een vergelijkbare formule als Oostappen: betaalbare vakanties in eenvoudige caravans en chalets.

‘Kort verblijf’

Of een overname van Capfun voor alle partijen de beste optie is ,blijft de vraag. In Ulicoten (gemeente Baarle-Nassau) had het bedrijf eerder problemen met mensen die een seizoensplek hebben. Capfun zou zich vooral op ‘kort verblijf’ richten en daar passen seizoensgasten niet in.

Zowel Capfun als Oostappen wilden niet reageren op vragen van Omroep Brabant.

