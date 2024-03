112-nieuws: man vast onder pakket van 1200 kilo • 'irritant inhaalgedrag'

17.10

Een meisje is vanmiddag aan de Oude Baan in Best met haar elektrische rolstoel in een droge sloot beland. Dat gebeurde nadat ze rond tien over vier van een bruggetje was afgeschoten. Brandweer en politie zorgden ervoor dat ze uit haar penibele situatie kon worden gered. Een ambulance heeft haar voor de zekerheid naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met het meisje is.