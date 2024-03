Dode bij verkeersongeluk is moeder van doodgestoken kind

De moeder van het kind dat woensdagmiddag in Boekel is doodgestoken is ook overleden. De vrouw van 42 kwam dezelfde middag om het leven bij een verkeersongeluk in Wilbertoord. Ze reed daar tegen een vrachtwagen. Haar andere kind, dat ook is neergestoken, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen zijn 10 en 12 jaar oud. Ze werden beiden in hun huis aan de Dotterbloem in Boekel gevonden.

De politie laat weten dat er niemand is aangehouden. Ze is inmiddels een groot onderzoek begonnen naar de precieze toedracht van de steekpartij aan de Dotterbloem in Boekel én het ongeluk in Wilbertoord. Reactie gemeente

In een verklaring meldt Caroline van den Elsen, de burgemeester van de gemeente Boekel, dat het incident een grote impact heeft op de gemeenschap. "Ons medeleven gaat allereerst naar de nabestaanden en direct betrokkenen van het gezin." De gemeente organiseert woensdagavond een bijeenkomst om direct betrokkenen en omwonenden de gelegenheid te geven om in beslotenheid bij elkaar te komen. "Zodat gevoelens en emoties met elkaar kunnen worden gedeeld."