'ASML dreigt met vertrek uit Nederland: grote zorgen bij kabinet'

De zorgen binnen het demissionaire kabinet over een vertrek van ASML naar het buitenland zijn zo groot, dat er in het geheim aan een plan wordt gewerkt om het Veldhovense bedrijf in Nederland te houden. ASML zou een aantal wensen bij het kabinet hebben neergelegd en heeft gezegd dat uitbreiden naar een ander land een optie is. Dat het bedrijf hieraan denkt heeft te maken met het verslechterde vestigingsklimaat in Nederland, schrijft De Telegraaf woensdagochtend.

Onder de naam 'Beethoven' wordt er volgens bronnen van de krant gewerkt aan het plan dat ervoor moet zorgen dat uitbreidingsplannen van de fabrikant van chipmachines in Nederland kunnen plaatsvinden. Volgens het kabinet is dat een behoorlijke puzzel. Het bedrijf zegt volgens de krant dat het opzetten van bedrijfsonderdelen in bijvoorbeeld Frankrijk tot de mogelijkheden behoort. De zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland spelen al langer. Zo haalden multinationals Shell en Unilever hun hoofdkantoren al weg uit Nederland. ASML heeft moeite met plannen in Den Haag om aantrekkelijke regelingen voor expats en arbeidsmigranten af te bouwen. Het bedrijf heeft voor het maken van chipmachines veel technische mensen uit het buitenland nodig. Ook het woningtekort in Nederland is voor toekomstige werknemers van ASML een probleem. Volgens De Telegraaf bemoeit demissionair premier Mark Rutte zich ook met de kwestie. Hij zou woensdag een gesprek hebben met topman Peter Wennink en minister Micky Adriaansens van Economische Zaken.