Dode en zwaargewonde bij steekpartij in huis in Boekel

In een huis aan de Dotterbloem in Boekel is woensdagmiddag een dode gevallen bij een steekpartij. Een ander slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet op dit moment onderzoek in het huis aan de rand van het dorp. In de straat staan vier busjes van de forensische opsporing. Ook de brandweer en politie zijn ter plekke. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Meer informatie volgt.

Wachten op privacy instellingen...