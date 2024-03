Man (62) gewond bij woningoverval: twee verdachten aangehouden

Twee mannen van 19 en 22 zijn dinsdagmorgen aangehouden in hun woonplaats Roosendaal, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een woningoverval in Rucphen. Die overval was op 5 december 2022 op een huis aan de Achterhoeksestraat. De 62-jarige bewoner werd hierbij mishandeld. De daders gingen er na de overval vandoor met geld en andere kostbaarheden.

De politie begon meteen een uitgebreid onderzoek in de buurt. Ze zocht onder meer naar camerabeelden. Het onderzoek leidde naar de twee verdachten, die dinsdag in alle vroegte zijn gearresteerd. Hun directe betrokkenheid wordt nu tegen het licht gehouden. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. De politie ging direct na de melding op onderzoek uit: