112-nieuws: file na ongeluk op A59 • fietser in botsing met bus

21.20

De twee kinderen die gisteren het slachtoffer zijn geworden van een vermoedelijke steekpartij in Boekel, zijn tien en twaalf. Ze zijn de kinderen van een 42-jarige vrouw die eerder vanmiddag verongelukte bij Wilbertoord.

Het ene kind kwam om het leven; het andere slachtoffer raakte zwaargewond. Er is niemand aangehouden. De politie is met een groot onderzoek begonnen om erachter te komen wat er precies is gebeurd en waarom.

Lees hier wat tot dusver bekend is over de gebeurtenissen in Wilbertoord en Boekel.

Vrachtwagenchauffeur André zag hoe een automobiliste op hem af kwam rijden: 'Ze stuurde bewust mijn kant op.'

Vrachtwagenchauffeur André Wierikx (38) uit Standdaarbuiten is woensdag in een nachtmerrie beland. Hij reed met zijn vrachtwagen op de Noordstraat in Wilbertoord, toen een zwarte Volkswagen Polo vol op hem af kwam rijden. De bestuurster overleed ter plekke. Op het politiebureau kreeg André te horen dat het de moeder is van twee kinderen, die even daarvoor in Boekel werden neergestoken. “Ze stuurde bewust mijn kant op”, zegt André hoorbaar aangeslagen.