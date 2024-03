Waarschuwingsschoten nodig voor einde aan ontvoering: werkstraf opgelegd

Een 25-jarige man uit Hoogeveen heeft een werkstraf van 240 uur gekregen, omdat hij in augustus 2022 zijn ex-partner heeft ontvoerd en bedreigd. Ook heeft hij tijdens de ontvoering levensgevaarlijk hard gereden met zijn auto. Waarschuwingsschoten waren nodig om hem tot stoppen te dwingen. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

De man had de vrouw op 17 augustus 2022 in het Belgische Essen, ten zuiden van Roosendaal, opgehaald. Daarna reed hij enorm hard over de snelwegen A58 en A50 totdat hij bij Son tot stoppen werd gedwongen.

Ineens eind relatie

De man was naar haar toe gegaan om over hun relatie te praten, die was plotseling tot een eind gekomen. Nadat hij met zelfdoding had gedreigd, dwong hij de vrouw, zwaaiend met een mes, in zijn auto te stappen. Ze slaagde er nog wel in de politie te bellen. Die zette de achtervolging in, met een aantal wagens en een politiehelikopter. Tijdens de 50 minuten durende dollemansrit werden snelheden tot 200 kilometer per uur bereikt. Ook lapte de man veel verkeersregels aan zijn laars, waardoor voor andere weggebruikers levensgevaarlijke situaties ontstonden.

De politie kon de achtervolging slechts stoppen door de automobilist klem te rijden, waarbij hij nog tegen twee politievoertuigen botste. Pas nadat twee agenten waarschuwingsschoten hadden gelost, kon hij uit zijn auto worden gehaald en aangehouden.

'Geen berouw'

Volgens de rechter heeft de man geen berouw getoond voor wat er is gebeurd. Hij heeft zelfs de meeste beschuldigingen ontkend, ook bij beluisteren van geluidsfragmenten tijdens de zitting. Hierop is te horen hoe paniekerig het slachtofferw reageerde.

De rechter houdt er wel rekening mee dat de man zwakbegaafd is in stresssituaties zichzelf onvoldoende onder controle kan houden. Dat was die dag in augustus het geval. Ook valt het in zijn voordeel uit dat hij geen strafblad heeft, de relatie met zijn ex achter zich heeft gelaten en zijn leven nu goed op de rit heeft.

Behalve de werkstraf werd de man nog wel 45 dagen cel opgelegd, maar die heeft hij al uitgezeten. Ook besliste de rechter dat de man voor zes maanden zijn rijbewijs moet inleveren wanneer hij de komende twee jaar weer de fout ingaat. Verder moet hij haar 1500 euro schadevergoeding betalen.

De achtervolging leidde tot een lange file: