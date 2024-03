'Iedereen is van slag. Dit heeft impact', zegt burgemeester van Boekel

"Boekel is een kleine gemeenschap. Dit heeft heel veel impact", zegt burgemeester Caroline van den Elsen. Ze werd woensdag door de politie op de hoogte gebracht van de heftige gebeurtenis in haar dorp. In een huis aan de Dotterbloem werd een kind doodgestoken en raakte een tweede kind zwaargewond. De moeder van de jongen en het meisje kwam om het leven nadat ze in Wilbertoord tegen een vrachtwagen reed.

"Je kunt je voorstellen dat deze gebeurtenis grote impact heeft op onze gemeenschap. Zeker als er een gezin met jonge kinderen bij betrokken is. Iedereen heeft wel iets met het gezin. De kinderen zitten op school of bij een sportvereniging. Deze gebeurtenis maakt diepe indruk op de inwoners van Boekel", zegt burgemeester Caroline van den Elsen. De burgemeester heeft haar medeleven getoond aan de nabestaanden. "Daarna hebben we bekeken hoe we iets kunnen betekenen voor de mensen rondom de direct betrokkenen. Hoe kunnen we ze ondersteunen? Wie gaat wat doen?"

"Je krijgt vragen waar je nog geen antwoord op kunt geven."

De burgemeester bracht woensdag ook een bezoek aan de wijk waar het huis staat. "De buurtbewoners reageerden verdrietig en vol ongeloof. Je krijgt vragen waar je nog geen antwoord op kunt geven. Dat is best lastig." Voor Van den Elsen was het wel prettig om te weten wat er leeft in de wijk. Ze kreeg vragen als "Hoe vertel ik het mijn kinderen? Wat is voor ons belangrijk? Wat kunnen we nog van de politie verwachten?" Woensdagavond hield de gemeente een bijeenkomst voor de inwoners waar mensen hun verdriet konden uiten. Ook kregen ze te horen hoe de scholen aandacht aan de trieste gebeurtenis zouden besteden.

"Er gaat van alles door je hoofd voordat je in slaap valt."