Peter Bosz vertelt over Kees Rijvers: 'Ik mocht niet mee naar het WK'

PSV-icoon Kees Rijvers overleed afgelopen maandag op 97-jarige leeftijd. Peter Bosz is de huidige trainer van de Eindhovense club en hij haalde donderdag tijdens het wekelijkse persmoment herinneringen op aan de oud-trainer. Van de toenmalige bondscoach van Oranje onder 20 mocht Bosz namelijk niet mee naar het WK in Mexico.

In 1983 was Nederland onder 20 actief op het WK in Mexico. Kees Rijvers was toen bondscoach. In de aanloop naar dat WK speelde Peter Bosz voor het nationale jeugdteam. “Maar toen Rijvers het overnam, zat ik er niet meer bij. Daar baalde ik natuurlijk enorm van, want ik had graag met hem samengewerkt.”

Bosz herinnert zich nog wel dingen van Rijvers. “Hij ging echt aan de slag met de jongere generatie. Er brak een nieuwe periode aan voor het Nederlands elftal. Onder zijn leiding kwam een nieuwe generatie spelers die later in 1988 het EK wonnen.”