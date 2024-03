Nieuw wereldrecord: er komt een houten wolkenkrabber van 133 meter hoog

The Dutch Mountains gezien vanaf het bruggetje naar de TU/e-campus (afbeelding: Studio Marco Vermeulen) Foto: Studio Marco Vermeulen Volgende 1/2 The Dutch Mountains gezien vanaf het bruggetje naar de TU/e-campus (afbeelding: Studio Marco Vermeulen)

Het hoogste houten gebouw ter wereld komt in Eindhoven. Het wordt een 'wolkenkrabber' met twee torens waarvan er een 133 meter hoog is. Op dit moment staat het hoogste houten gebouw in het Amerikaanse Milwaukee. Die woontoren is ruim 86 meter hoog. De 'The Dutch Mountains', zoals het gebouw in Eindhoven gaat heten, moet in 2030 klaar zijn.

Het enorme houten bouwwerk dat in Eindhoven moet komen heeft een oppervlakte van ongeveer 13 voetbalvelden. In de twee torens komen 278 woningen, een hotel met 221 kamers, heel veel kantoorruimten en een conferentiecentrum. De gebouwen zijn hybride, er wordt bijvoorbeeld een betonnen kern gebruikt voor de stevigheid. De twee torens worden 133 en 96 meter hoog en worden met elkaar verbonden door een grote centrale ruimte waarin onder andere horeca komt. Verder krijgen de gebouwen ook een grote binnentuin die voor iedereen toegankelijk is. Twee torens

The Dutch Mountains moet aan de noordzijde van het station komen aan de Professor Doctor Dorgelolaan langs de rivier de Dommel en tegenover de campus van de universiteit. Het komt daar niet alleen. De komende jaren wordt de ene na de andere wolkenkrabber gebouwd rond Eindhoven Centraal. In de nieuwe wijk moeten de komende 25 jaar zo'n 9000 nieuwe woningen verrijzen. Duurzaam

Hoewel de twee torens niet helemaal betonvrij zijn, bestaan ze grotendeels uit massief hout, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Rond The Dutch Mountains wordt ook veel groen aangelegd. Donderdag tekenden wethouder Stijn Steenbakkers en de initiatiefnemers van Urban Xchange de overeenkomst voor de bouw van de twee houten torens. Op de plek waar ze komen, staat nu nog een verdeelstation van Enexis, maar dat wordt verplaatst in 2027. Als alles volgens planning verloopt moeten The Dutch Mountains er in 2030 staan.

