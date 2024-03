Meer anonieme tips zorgen voor 500 arrestaties in Brabant

Brabanders hebben vorig jaar vaker anoniem een tip gegeven over criminaliteit. Meld Misdaad Anoniem (MMA) kreeg 3104 meldingen binnen, meer dan de helft ging over drugs. In totaal leidden die tips tot 500 arrestaties. Dat staat in de jaarcijfers van MMA die vrijdag zijn gepubliceerd.

Er kwamen ook meer tips binnen over (belasting)fraude en zedendelicten. In die categorieën waren dat er veel meer dan een jaar eerder.

Dealers

Een van de bekendere zaken die aan het rollen kwamen dankzij anonieme tips, speelde zich af in Roosendaal. Meerdere wijken zoals de Westrand hadden last van straatdealers. Met de tips werden vijf dealers van straat geplukt.

Oproepen in de tv-programma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht zorgen ook voor flink wat informatie waar de politie verder mee kan. Zo was er in september een kroegruzie in Asten. Op tv werden beelden getoond van de verdachten. Mensen herkenden ze, belden namen door en de politie kon verdachten aanhouden.

Cocaïnewasserij

Maar er kwamen nog meer tips binnen:

over vuurwapens in een huis in Etten-Leur,

over een dealer van vapes in Helvoirt,

over hennepkwekerijen in Vlijmen en Sint Hubert,

over een drugsdealer in Uden,

over een cocaïnewasserij in Chaam.

Ook wat oudere tips leidden tot de opsporing van een verdachte. Zoals een tip uit 2016 over een mensensmokkelaar. Die is recent veroordeeld tot vier jaar cel. Een tip eind 2022 leidde tot de arrestatie van een brandstichter in Tilburg.

500 aanhoudingen

In 2022 kwamen er in Noord-Brabant nog 3007 meldingen binnen, tegen 3104 vorig jaar. De stijging zit vooral in het westen van de provincie. In het oosten van Brabant was het aantal tips zelfs iets lager. In heel Brabant leidden de tips tot 500 arrestaties.

De stijging van het aantal tips is een landelijke trend. Het ging om 20.328 meldingen in 2023. Maar het was geen recordjaar qua aantallen. Dat was coronajaar 2020 toen iedereen thuis zat en meer zag gebeuren.

Als je kijkt naar het aantal tips per 10.000 inwoners scoort Noord-Brabant boven het landelijk gemiddelde. In Limburg wordt het meest getipt, in Utrecht het minst.

Vijf drugsdealers met peperdure merkkleding van straat geplukt door politie