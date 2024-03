Ernstig zedenmisdrijf in park: vier minderjarige jongens opgepakt

Er zijn dinsdag vier minderjarige jongens opgepakt voor een ernstig zedenmisdrijf in het Burgemeester Geukerspark in Helmond. Het gaat om drie 17-jarige jongens en een 16-jarige jongen uit de gemeentes Tilburg, Waalwijk en Dronten.

Het gaat om een zedenmisdrijf dat op zaterdag 16 december van vorig jaar om vier uur ’s nachts werd gepleegd. Het slachtoffer was een 32-jarige vrouw. De gemeente heeft inmiddels camera's en extra verlichting in het park geplaatst om de veiligheid in het park te verbeteren. Wat er precies is gebeurd laat de politie in het midden.

Eén 17-jarige jongen is inmiddels weer vrijgelaten. De overige drie jongens worden verdacht van betrokkenheid bij het zedenmisdrijf. Wat hun exacte rollen zijn geweest moet uit verder onderzoek blijken. De jongens zitten nog vast.

Eerder al arrestaties

Eerder werden al drie jonge mannen aangehouden in het onderzoek, maar uit onderzoek is niet gebleken dat zij bij de zaak betrokken waren. “Het onderzoek van de politie ging daarna verder en leidde uiteindelijk naar de vier verdachten die dinsdagmorgen werden aangehouden", aldus de politie.

