Raadslid in tranen na vrijspraak van lekken over burgemeestersbenoeming

Raadslid Sjef van Creij is vrijgesproken van het lekken van geheime informatie over de burgemeestersbenoeming van Den Bosch. Hij moet wel een geldboete van 500 euro betalen, omdat hij een hint heeft gegeven over de politieke achtergrond van de gewenste kandidaat. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag in hoger beroep beslist. De werkstraf die de rechtbank in 2019 heeft opgelegd, wordt vernietigd.

Met tranen in zijn ogen liep Van Creij vrijdagmiddag uit de zittingszaal. “Ik had dit niet verwacht. Ik heb mezelf zeven jaar moeten verdedigen voor iets wat ik niet heb gezegd”, zegt hij emotioneel. In 2017 was Den Bosch op zoek naar een nieuwe burgemeester. Van Creij werd ervan beschuldigd dat hij de naam van de nummer één kandidaat, Jan Hamming, zou hebben gedeeld met wethouder Jos van Son. Van Son speelde de informatie door naar het Brabants Dagblad en mede-wethouders. Dat was extra pijnlijk omdat Hamming om persoonlijke redenen niet koos voor Den Bosch, maar voor Zaanstad. Daardoor werd Jack Mikkers burgemeester terwijl voor iedereen duidelijk was dat hij niet de eerste keus was. Werkstraf vernietigd

De rechtbank veroordeelde Van Creij en Van Son in 2019 tot een werkstraf van 40 uur. Van Creij ging in hoger beroep en het hof heeft die straf nu vernietigd, omdat niet kan worden bewezen dat Van Creij degene was die vertrouwelijke informatie over de burgemeestersbenoeming heeft gelekt. Het hof ziet dat Van Creij vanaf het eerste moment steeds heeft verklaard dat hij niet heeft gelekt. De verklaringen van Van Son daarentegen waren wisselend, waardoor het hof twijfelt aan zijn verklaringen. Daarom is Van Creij hiervan vrijgesproken. Wethouder Van Son legde zich wel bij de werkstraf neer. 500 euro geldboete

Het gerechtshof heeft van Creij wel een geldboete opgelegd van 500 euro. De fractievoorzitter van de lokale partij 'gewoon ge-DREVEN' heeft een ander raadslid aanwijzingen gegeven over de politieke kleur van de gezochte burgemeesterskandidaat. Hij zou drie namen van fractievoorzitters hebben genoemd en gezegd: "Die zullen wel blij zijn dat hij burgemeester wordt." Van Creij heeft tijdens de inhoudelijke behandeling al toegegeven dat hij 'op het randje' heeft gemanoeuvreerd. Ook het hof vond dat zijn uitspraak niet risicoloos was en dat hij daarmee 'de deur heeft opengezet voor het lekken van informatie'. Daarom legde het een geldboete van 500 euro op. Met de uitspraak van het gerechtshof komt de soap rond het burgemeesterslek in Den Bosch tot een definitief einde. Van Creij is blij. "Het interesseert volgens mij niemand meer. Mikkers is zelfs alweer herbenoemd in de tussentijd, maar het was voor mij een principekwestie geworden. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is."