112-nieuws: stroomstoring in Halsteren • motorrijder gewond

06.15

Twee mannen zijn afgelopen nacht aangehouden in Drunen. Iemand had op camerabeelden gezien dat de twee probeerden in te breken aan de Thomas Edisonweg. Op het moment dat de politie aankwam, zaten de twee verdachten in een auto die op 8 maart gestolen was in Den Bosch. In de auto werd een ploertendoder gevonden en iets dat op een vuurwapen lijkt. Deze wapens zijn in beslag genomen. De auto is door de agenten meegenomen voor verder onderzoek.