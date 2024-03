Hier kijk je LIVE naar de Rolex Grand Slam of Show Jumping

De Rolex Grand Slam of Show Jumping is een van de meest prestigieuze paardensportwedstrijden ter wereld. Zondag is deze wedstrijd live te zien bij Omroep Brabant vanuit de Dutch Masters Indoor Brabant in Den Bosch. Maikel van der Vleuten uit Geldrop en Harrie Smolders uit Lage Mierde zijn de Brabantse kanshebbers voor de winst. Omroep Brabant zendt de wedstrijd zondag rechtstreeks uit.

De wereldtop van de paardensport treft elkaar deze dagen in Den Bosch. Geen ruiter of paard dat er in de wereldtop toe doet, ontbreekt in de Brabanthallen. De wedstrijd behoort met Genève, Calgary en Aken tot de Rolex Grand Slam van de springruiters. Het commentaar komt van sportverslaggever Jan Roelfs en Grand Prix ruiter Laurens van Lieren. De springwedstrijd start om 15.00 uur en is op televisie, Brabant+ en hier live te zien.