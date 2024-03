Steekpartij in Eindhoven: verdachte aangehouden en straat afgezet

In een huis aan de Troyeshof in Eindhoven is zondagavond een steekpartij geweest. Hiervoor is er één verdachte aangehouden. De straat is afgezet en staat vol met politiewagens.

Rond half tien 's avonds werd melding gemaakt van een steekpartij in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven-Noord. Volgens onze 112-correspondent staan er zeven politieauto's in de straat en is er ook een ambulance opgeroepen. Die hoefde uiteindelijk niemand mee te nemen. Wat er precies is gebeurd in de woning aan de Troyeshof, wordt onderzocht.