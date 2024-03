Steekpartij in seniorenwoning kost oudere vrouw het leven

Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende 1/3 Dode vrouw gevonden in huis aan het Troyeshof in Eindhoven

In een huis aan het Troyeshof in Eindhoven is zondagavond een vrouw overleden bij een steekpartij. Een man is aangehouden als verdachte, zo meldde de politie rond halftwaalf. Het slachtoffer werd in het huis gevonden. Volgens buurtbewoners woont er een ouder echtpaar in het huis.

Rond halftien 's avonds werd melding gemaakt van de steekpartij in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven-Noord. Het huis staat in een hofje met seniorenwoningen. Er stonden zeven politiewagens en een ambulance in de straat. Onderzoek

Het Troyeshof werd afgezet voor onderzoek. Om erachter te komen wat er is gebeurd, werd ook een Forensisch Opsporingsteam ingeschakeld. Voor het huis werd een grote witte tent opgezet. Het sporenonderzoek duurt waarschijnlijk tot in de ochtend. Relatie

Wat de relatie is tussen de omgekomen vrouw en de aangehouden man en of het om de bewoners gaat, wilde de politiewoordvoerder zondagavond nog niet kwijt.

