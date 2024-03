112-nieuws: woning vol met rook • brandweer moet riool doorspoelen

10.20

Bij een steekpartij in een huis aan de Dom S. Dubuissonstraat in Berkel-Enschot zijn vanmorgen een man (40) en een vrouw (46) gewond geraakt. De slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. De steekpartij had te maken met relatieproblemen, laat de politie weten.

De man is aangehouden als verdachte, maar hij wordt eerst in het ziekenhuis behandeld. De man raakte lichtgewond, de vrouw is ook gewond naar een ziekenhuis gebracht. Wat haar toestand is, is niet bekendgemaakt.