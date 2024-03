Willy en René zien PSV winnen van Dortmund: 'Zenuwslopend wordt het zeker'

Willy en René van de Kerkhof hebben er vertrouwen in dat PSV woensdag de kwartfinales van de Champions League gaat bereiken. Dat vertelden de clubiconen maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. Ze vinden tegenstander Borussia Dortmund wel een goede ploeg. "Maar PSV is niet minder."

In de aanloop naar de Champions League-kraker van woensdag rekende de Eindhovense voetbalclub vrijdagavond af met het verrassend sterke Go Ahead Eagles. "Go Ahead heeft een heel leuk ploegje", zag René. "Dat hebben de Eagles vrijdag weer laten zien. Ook tegen andere topploegen hebben ze laten zien dat ze een goed elftal hebben."

"PSV moest het gewoon afmaken in de eerste helft."

Het doelpunt dat linksback Serginho Dest al na tien minuten maakte, bleek voldoende voor de zege. "Maar je moet het gewoon afmaken in de eerste helft, natuurlijk", benadrukte René op de radio. "Omdat je dat vergeet, krijg je het in de tweede helft enorm lastig." Helemaal toen verdediger Armando Obispo in de slotfase uit het veld gestuurd werd na zijn tweede gele kaart. In de laatste minuut moest nog een bal van de doellijn gehaald worden om de zege veilig te stellen. "Daar had je een beetje geluk", erkent de vleugelaanvaller van weleer. Hij spreekt van een mindere wedstrijd van PSV. "Maar goed, als je dan toch de drie punten pakt, word je op het eind van de rit gewoon kampioen."

"Bij Eagles stond een fantastische keeper in de goal, dat kun je weleens hebben."

Broer Willy geeft PSV toch een hoog rapportcijfer voor de zege in Deventer. "Een 8. Ik heb een heel leuke eerste helft gezien met een goed voetballend PSV en ook een goed spelend Go Ahead", legt hij uit. "Bij Eagles stond een fantastische keeper in de goal, dat kun je weleens hebben. Maar het was een verdiende overwinning." Alleen begreep Willy niet waarom coach Peter Bosz het risico nam om Armando Obispo na zijn eerste gele kaart in het veld te laten staan. "Hij had hem een kwartier of twintig minuten na rust kunnen wisselen", oppert de voormalige middenvelder. Dan had de rode kaart voorkomen kunnen worden. "Maar goed, dat is achteraf geklets."

"Het wordt een heet potje, daar in Duitsland."