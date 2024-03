Meisjes afgeperst met hun naaktfoto's: proces tegen Gianni de W. begint

In de rechtbank van Breda begint dinsdag een van de grootste misbruikzaken van de afgelopen jaren. Systeembeheerder Gianni de W. (25) uit Etten-Leur zou meer dan 170 tienermeisjes hebben afgeperst om hun naaktfoto's. Grooming en sextortion komen vaker voor maar in deze omvang is het uitzonderlijk.

Vroeger was het een enge man in de bosjes of een bestelbusje. Met de komst van mobiel internet loert het gevaar voortaan in huis, gewoon in het mobieltje van je zoon of dochter.

Met Instagram en Snapchat kun je leuke verhalen, foto's en filmpjes uitwisselen, maar social media kunnen ook worden misbruikt voor kinderporno. De zaak van Gianni de W. is daar een goed voorbeeld van.

Naaktfoto

Zarah uit Zaandam is een van de slachtoffers .Het begon in maart 2019. Zarah was toen 14 jaar. Ze kreeg een berichtje op Snapchat. Een jongen van 15 had interesse. Maar niets was wat het leek. Het was een nep-account van De W. "Hij vroeg na een tijdje of ik geld wilde verdienen. Ik moest dan een naaktfoto maken."

Na lang aandringen liet ze zich toch verleiden. Toen begon de ellende. Als Zarah niet deed wat de dader eiste, dan zou hij de naaktfoto online zetten. Ze kon dat voorkomen door nog meer naaktfoto's te sturen.

Haar moeder pakte na een half jaar haar mobieltje af en toen stopte het contact. Later bleek dat ze niet het enige slachtoffer was. De recherche kreeg zicht op ruim 170 meisjes en vele duizenden foto's en filmpjes. Een aantal van hen deed aangifte. Zarah stapte naar de politie. Samen met andere meisjes zat ze in de rechtszaal bij een van de voorbereidende zittingen.

Eenzame gamer

Tijdens die zittingen ontstond een beeld van Gianni de W. als een wat eenzame gamer. Maar ook iemand die zich online veel mooier kan voordoen.

Als vijftienjarige was hij al een keer tegen de lamp gelopen. In 2014 had hij een meisje online onder zijn eigen naam gedwongen om seksueel getinte foto's te sturen. De politie waarschuwde de jongen, maar hij ging door, onder een valse naam. Zo noemde hij zichzelf Bryan.

De beschuldigingen in de aanklacht gaan terug tot 27 december 2016: Gianni's verjaardag. Ze lopen in ieder geval tot augustus 2022. In oktober van dat jaar werd hij gearresteerd. Hij belandde op een speciale zedenafdeling van de gevangenis in Vught. Intussen kwam bij de politie de ene na de andere aangifte en melding binnen.

Kinderporno

De jongste meisjes die in de aanklacht worden vermeld, zijn geboren in 2007 en zijn dus minderjarig. Het OM verdenkt De W. daarom naast de ontucht ook van bezit van kinderporno.

Het bewijs waar het Openbaar Ministerie (OM) mee komt, bestaat uit zeker 28 mappen met afbeeldingen. Die zijn niet digitaal verspreid aan de advocaten en rechters. Ze zitten in 'toonmappen' en kunnen worden ingezien. Dat is gebruikelijk in zedenzaken omdat het OM anders ook een misdrijf zou plegen.

In de zaak valt ook op hoe 'anoniem' de aanklacht is. Op de opvallend lange tenlastelegging van 22 bladzijdes voor de media zijn alle slachtoffernamen weggelakt. Alleen geboortejaren staan er in.

Gesloten deuren

Tijdens het proces gaat het over dertig concrete slachtoffers die aangifte deden of melding maakten. Een aantal van die meisjes gaat wat zeggen of voorlezen in de rechtszaal. Sommige zaken zijn achter gesloten deuren. Dat gebeurt omdat de verdachte nog onder de 18 was toen hij de misdrijven zou hebben gepleegd.

Zes dagen zijn gereserveerd voor het proces. Volgende week komt de officier van justitie met de strafeis. Een uitspraak staat begin mei gepland.