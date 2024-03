Gianni de W. benaderde ook meisje van 12 voor naaktfoto's

14.40

We zagen vandaag slachtoffers van wie De W. duizenden foto's bewaarde. Deze zaak is totaal anders. Het is dan ook een klein dossier. De W. kreeg contact met een meisje via via Snapchat. Hij beloofde haar zelfs 1000 of 5000 euro. En hij kreeg een foto van haar in lingerie. Maar eiste een naaktfoto. Als hij die niet kreeg zou die foto verspreid worden naar de familie. Ze sprak bij de politie dat Bryansnelgeld de dader was, een van de accounts van de verdachte.

“Ik kan mijn contact met haar niet herinneren”. “Bij haar weet ik niks”, zei De W.