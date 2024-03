Onbekende dode blijft zelden naamloos, DNA-databank kan uitkomst bieden

Het gebeurt niet vaak, maar soms wordt een dode niet geïdentificeerd. Dat geldt tot nu toe ook voor de vrouw die enkele weken geleden dood in een flatwoning in Boxtel werd gevonden. Na weken van onderzoek door de politie is nog altijd niet duidelijk wie zij is. Wat gebeurt er met een dode die niet geïdentificeerd kan worden? En wat als de identiteit echt niet kan worden achterhaald? We vroegen het aan de politie en het Nederlands Forensisch Instituut.

“Wij hebben het lichaam vrijgegeven en de mevrouw uit Boxtel is inmiddels begraven”, vertelt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. "In een naamloos graf. De gemeente waar de overledene wordt gevonden, draagt daar zorg voor”, legt hij uit. Toch gaat de politie verder met het onderzoek naar de identiteit en daarmee ook naar eventuele nabestaanden van de vrouw. Exacte cijfers heeft hij niet, maar dat iemand helemaal niet geïdentificeerd wordt, komt eigenlijk maar weinig voor. De politie heeft een lijst online staan met daarop meer dan vijfhonderd mensen - soms voorzien van schokkende foto’s - die nog altijd niet zijn geïdentificeerd. “Maar die lijst gaat heel ver terug en er staan weinig nieuwe gevallen op”, zegt de politie. Zij zoekt nu verder naar de vrouw in Boxtel, formeel in opdracht van de burgemeester. Als het om een misdrijf zou gaan dan deed ze dat in opdracht van het Openbaar Ministerie. DNA-databank

Als de identiteit van een dode niet kan worden vastgesteld, wordt diegene opgenomen in een database van onbekende personen waarin ook het DNA wordt opgeslagen. Het land van herkomst kan echter een probleem zijn bij het vaststellen van iemands identiteit, legt een woordvoerder van het Nederlands Forensisch Instituut uit: “Naast de Nederlandse database is er ook een internationale, maar daar doen een heleboel landen niet aan mee.” Daar komt bij dat lang niet iedereen waarvan de identiteit onduidelijk is ook als vermist is opgegeven, voegt ze eraan toe. Het gebeurt wel regelmatig dat er restanten worden gevonden van iemand die vermist wordt en waarvan het DNA overeenkomt met iemand uit de lijst van vermiste personen. “Zo hebben ze botten in de Noordzee gevonden waarvan het DNA overeen bleek te komen met een al jaren vermiste visser.” Kosten

Het komt ook voor dat de overledene wel herkend wordt, maar dat nabestaanden zich toch niet melden. "Dat kan allerlei redenen hebben, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn om met kosten van de begrafenis opgezadeld te worden", zegt de woordvoerder van de politie.