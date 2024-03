Slachtoffer Gianni de W.: 'Ik hoop dat jij je nu net zo voelt als ik toen'

"Ik heb niet normaal kind of puber kunnen zijn door jouw acties. Ik stond constant in de overlevingsmodus." Dat staat in de slachtofferverklaring van het meisje dat als eerste aangifte deed tegen Gianni de W. (25) uit Etten-Leur. Het meisje uit Noord-Holland was 15 jaar toen ze door hem werd afgeperst. Ze stuurde hem onder dwang 9981 foto's en 1072 video's, bleek dinsdag in de rechtbank in Breda.

"Ik werd door jou op internet benaderd in een kwetsbare periode in mijn leven", verklaarde ze. "Het begon onschuldig, maar al snel had jij nare bedoelingen en vroeg je om seksueel getinte afbeeldingen van mij. Je maakte misbruik van mijn onwetendheid en maakte me erg bang met je dreigementen." Na een tijd blokkeerde het meisje De W., maar hij bleef via andere sociale media dreigen haar naaktfoto's te verspreiden onder vrienden en familie en deed dat ook. Het meisje stapte naar de politie toen haar 14-jarige zusje ook werd benaderd. De W. beloofde te zullen stoppen als ze voor hem een sekstape zou maken met een vriend. Ze stemde daarmee in, waarop De W. vergaande instructies gaf. Zijn belofte om te stoppen maakte hij echter niet waar. De opdrachten voor nieuwe foto’s en video’s bleven komen.

"24/7 werd ik lastig gevallen met berichtjes en telefoontjes."

Het meisje leefde constant in angst en vreesde dat de buitenwereld alles te weten zou komen. "Jij liet me niet met rust. 24/7 werd ik lastig gevallen met berichtjes en telefoontjes. Ik heb dit al die jaren geheim moeten houden." Het slachtoffer krijgt psychologische hulp. "Ik besef dat ik me echt als een tiran heb gedragen", reageerde De W. op haar verklaring. Een ander meisje moest voor een account dat zich voordeed als castingbureau foto's in haar ondergoed sturen. Later moest ze van 'Bryan' met een vriendin zoenen in bh. Dat deed ze om te voorkomen dat er beelden rond zouden gaan. "Ik hoop dat jij je nu net zo voelt als ik me zolang heb gevoeld", zei ze in de rechtszaal. Schrijnend was de zaak van een meisje dat op twee manieren slachtoffer werd. Haar ex-vriendje had uit wraak oude foto’s en filmpjes online gezet waarop ze 14 of 15 jaar was. Ook plaatste hij al haar gegevens. Gianni de W. viste die gegevens uit een groep op Telegram, waar dat soort informatie wordt gedeeld en bedreigde haar ermee. Hij eiste meer naaktfoto’s en video’s, anders zou hij die oude foto’s opnieuw verspreiden. Onder druk leverde ze 14 foto’s en 11 video’s bij Gianni de W. af.

“Ze had nog een beugel en zat pas in de eerste.”