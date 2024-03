Jongen (14) komt niet opdagen op werk: baas moet hem nu geld betalen

Een 14-jarige jongen is op staande voet ontslagen omdat hij niet kwam opdagen op zijn zaterdagse bijbaantje. De jongen verdiende wat bij door op zaterdagen te werken voor de Tilburgse slagerijketen Fons Pessers. De vader van de jongen liet dit ontslag er niet bij zitten en spande een rechtszaak aan. De Bredase rechtbank oordeelde dinsdag dat het ontslag op staande voet onterecht was.

Tijdens de behandeling van de zaak lijkt de tiener vooral een slachtoffer van een ruzie tussen vader en werkgever. Het was ook vader die zijn zoon afmeldde voor die bewuste zaterdag via een een appje. In het berichtje zei de vader tegen de werkgever dat zijn zoon andere verplichtingen had die dag.

Behoorlijk bot

De baas van die jongen was daar niet blij mee. Hij liet weten dat de jongen niet zomaar zijn werk kon afzeggen. Hij was ook nog eens hard nodig, omdat het zaterdag heel druk zou zijn door een opening van een nieuwe winkel. Hij wilde dat de jongen toch zou komen werken.

"Ik vind je reactie eerlijk gezegd behoorlijk bot", stuurde de vader terug. Dat vond hij omdat de baas de reden voor de afwezigheid niet kende. De tiener is die zaterdag niet komen opdagen. Via een appje liet de werkgever vervolgens weten dat de jongen ook niet meer terug hoefde te komen. Hij werd op staande voet ontslagen.

Keuze

De vader nam daar geen genoegen mee en stuurde een advocaat op de slagerijketen af. Die eiste dat er een vergoeding voor onterecht ontslag betaald zou worden, een transitievergoeding en het resterende loon voor de overgebleven contractperiode. In totaal ging het om een kleine 1500 euro. De advocaat was duidelijk. Er moest betaald worden anders volgde een rechtszaak.

Die rechtszaak diende deze dinsdag en de rechter gaf vader deels gelijk. Het bedrag viel wel lager uit dan geëist. De slager moet 428 euro aan de jongen betalen. Tijdens de zitting heeft de tiener niks gezegd. Ook de slager heeft zijn voormalige werknemer nooit meer gesproken.

Tegen Omroep Tilburg verzuchtte de slager achteraf dat het conflict nogal uit de hand was gelopen. De jongen is volgens hem slachtoffer geworden van volwassen mannen die hun eigen gelijk bevechten in een rechtszaal. "We hadden ook gewoon aan het werk kunnen zijn en de jongen had geen schooldag hoeven missen. We zaten met zeven man over een bedrag van een paar honderd euro te praten. Dit had echt niet gehoeven."