112-nieuws: brand in villa • auto botst achterop bestelbus

11.12

De politie heeft tot nu toe één tip ontvangen over de dode vrouw in Boxtel, van wie nog niet bekend is wie ze is. Een woordvoerder van de politie laat weten dat die tip op dit moment nog niet duidelijk maakt wie de vrouw is. Het lichaam van de vrouw werd eind februari al gevonden in een flat aan het Hoogheem in Boxtel.

