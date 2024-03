Protest tegen komst vakantiepark bij natuurgebied: ‘Dit kan ineens wel?'

Deze groep omwonenden zien de komst van Landal niet zitten (Foto: Alice van der Plas) Kronkelende beekjes typeren de natuur op de Grotelsche Heide (Foto: Alice van der Plas) Volgende 1/2 Deze groep omwonenden zien de komst van Landal niet zitten (Foto: Alice van der Plas)

Ze zien het al sinds de coronapandemie. Veel auto’s langs de weg, kuddes mensen in het bos en loslopende honden. Het natuurgebied Grotelsche Heide bij Gemert-Bakel staat onder druk, vinden mensen die eromheen wonen. En daarom zien ze de komst van een vakantiepark van Landal met 136 vakantiehuisjes niet zitten. In een aantal voortuinen hangen nu protestspandoeken.

Twee jaar geleden kregen ze het te horen in het kleine buurtschap Grotel. Op het terrein van een oude camping komt een nieuw vakantiepark van Landal. “Precies tussen twee natuurgebieden in”, zegt Helma Renders, die samen met zes buurtgenoten aan de keukentafel zit. “Aan de ene kant heb je de Biezen. Aan de andere kant de Grotelsche Heide.” Een heel mooie plek om plezier te hebben in de zomer, maar de omwonenden denken dat met de komst van het vakantiepark de natuur eraan gaat. "Er is geen overleg geweest met de projectontwikkelaar. Het werd ons gewoon medegedeeld”, zegt Harrie Jonkers die schuin tegenover de oude camping woont. “Alles leek al in kannen en kruiken te zijn”, vult Helma aan. De omwonenden dienden 11 bezwaren in bij de gemeente. “Veel mensen deden al niet mee, omdat ze dachten dat het toch niets uit zou halen.”

"We zullen het wel niet meer tegenhouden."

Inmiddels zijn de omwonenden bij de rechter in Den Bosch aangekomen. Maar de voorbereiding voor de bouw van het park is al begonnen. Op het terrein staan bouwketen en graafmachines. “Mensen zeggen tegen ons, er is nu eenmaal een bestemmingsplan dat een camping toestaat. Protesteren is verspilde energie.” Toch hoopt een groep omwonenden nog gelijk te krijgen bij de rechter. Desnoods gaan ze door tot aan de Raad van State toe. “We zullen het wel niet meer tegenhouden”, zegt Helma. “Maar misschien hebben we nog invloed op hoe het eruit komt zien. Het formaat van de huisjes bijvoorbeeld.” Want dat viel de omwonenden even vies tegen. “Het zijn grote woningen geworden”, zegt ze. Villa’s voor acht mensen zitten erbij. Ze worden verkocht aan particulieren voor vijf ton. Landal gaat ze vervolgens voor hen verhuren.

"En de stikstof dan? Dit kan ineens wel?"