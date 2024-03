Het is steeds drukker op de heide: boswachter maakt zich zorgen

Natuurgebied de Grotelsche Heide is prachtig, maar ook kwetsbaar (Foto: Alice van der Plas) Beken in natuurgebied de Grotelsche Heide (Foto: Alice van der Plas) Volgende 1/2 Natuurgebied de Grotelsche Heide is prachtig, maar ook kwetsbaar (Foto: Alice van der Plas)

Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de toenemende drukte in natuurgebied de Grotelsche Heide bij Gemert-Bakel. Bij een recente actie deelden boa’s volop bekeuringen uit voor onder meer loslopende honden. Ook worden bijvoorbeeld borden vernield en lopen mensen vaak op plekken waar dat niet mag. Gedrag waarvan de natuur in het gebied volgens boswachter Lieke Verhoeven de dupe is. Ook deskundigen maken zich zorgen over ons gedrag in natuurgebieden.

Op de steeds drukker wordende Grotelsche Heide komt een groot vakantiepark van Landal. 136 vakantiewoningen komen aan de bosrand te staan. De omwonenden zijn boos: ze denken dat het gedaan is met het ‘mooiste en rustigste plekske van Bakel’. En ook Staatsbosbeheer maakt zich dus zorgen. “Hoe meer mensen, hoe groter de kans op verstoring", zegt boswachter Verhoeven. "Natuurlijk heeft iedereen volgens haar het recht om van de natuur te genieten." Maar mensen houden zich kennelijk niet altijd aan de regels.

"Het positieve van zo'n park is dat meer mensen binding hebben met de natuur."

Dat mensen toegang houden tot de natuur is volgens milieuwetenschapper Roy Remme van de universiteit van Leiden belangrijk voor het behoud ervan. In Leiden wordt veel onderzoek gedaan naar de impact van het gedrag van mensen op de natuur en de aanleg van parken bij natuurgebieden is er een hot item. “We leven in een klein, drukbevolkt landje, hebben meer te besteden en willen er graag op uit", legt de wetenschapper uit. Dit soort vakantieparken worden volgens hem daarom overal aangelegd en ze worden steeds grootschaliger: "Het positieve van zo’n park is wel dat meer mensen binding gaan krijgen met onze eigen Nederlandse natuur.” Toch zijn er veel zorgen over de komst van het park in Gemert-Bakel. Denk aan verkeersoverlast, geluidsoverlast en overlast door loslopende honden. Zowel Verhoeven als Remme denken dat de Grotelsche Heide eronder gaat lijden als er steeds meer mensen gaan wandelen en niet nadenken over de impact daarvan.

"Als mensen een bekeuring krijgen, vinden ze dat hun hond wel los mag lopen."

Voor omwonenden is de lol er op zondag al af. De files en de drukte, daar hebben ze geen zin in, geven ze aan. En de loslopende honden zijn boswachter Verhoeven een doorn in het oog. "Laatst heeft een hond een schaap van ons gepakt", geeft ze als voorbeeld. "Maar als mensen een bekeuring krijgen, vinden ze dat hun hond wél los mag lopen. Hij doet toch niks, zeggen ze dan.” Terwijl honden wel impact hebben op een kwetsbaar natuurgebied. Zo zorgt hondenpoep voor schade aan de heide. “Poep zit vol voedingsstoffen en dat kan de heide niet hebben. Als het blijft slingeren, komt het in de bodem", legt Remme uit. Volgens Verhoeven is er contact geweest met de gemeente en is er gepleit voor een uitlaatgebied voor honden op het nieuwe park van Landal. De gemeente laat in een reactie echter weten dat ze geen aanwijzingen heeft dat de natuur onder druk staat door het toenemende aantal bezoekers.

"Blijf op de grote paden."