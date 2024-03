Poolse schilder kookt designerdrug 'Poes' en moet drie jaar de cel in

Het drugslab dat vorig jaar in Haps is gevonden was uniek. Ze maakten er de designerdrug 'Poes'. Zulke labs vindt de politie maar weinig. Donderdag werd de enige verdachte, een 43-jarige Pool uit het Drentse Hoogeveen, veroordeeld tot drie jaar celstraf.

Het lab werd op 19 november vorig jaar ontdekt na een tip. Er zouden illegale prostituees wonen op een terrein aan de Kwekersweg, in het buitengebied van Haps, dicht tegen de snelweg A73 aan. Maar toen politie en gemeente gingen kijken vonden ze alleen de Poolse schilder Robert W. (43).

Rare chemische geur

Er hing wel een rare chemische geur achter een loods. Daar stond een groene koepeltent, met binnen drie afzonderlijke ruimtes. Kieren waren dichtgemaakt met purschuim.

Agenten vonden er een drugslab en een kristallisatieruimte voor een van de productiestappen in het proces. Er lag ruim acht kilo van de vrij nieuwe designerdrug 3-CMC, ook wel 'Poes' of 'Miauw' genoemd. En er waren flessen amfetamine.

Handschoenen

Op een duizendlitervat lagen vier rubberen handschoenen. In twee daarvan zat dna van Robert W. Experts vonden ook een mobieltje van Robert W. met daarin chats over drugsproductie en foto’s van drugsgrondstoffen zoals zoutzuur en aceton.

Robert W. wilde niks zeggen over het lab en maakte gebruik van zijn zwijgrecht. "Ik weiger een verklaring af te leggen", herhaalde hij steeds in het Pools tijdens zijn proces twee weken geleden.

Hij suggereerde nog wel dat je zo'n lab niet in je eentje runt. "Is het mogelijk dat één persoon het zo in elkaar heeft gezet?" Maar tijdens de rechtszaak maakte niemand melding van nog meer verdachten.

Zijn advocaat had om vrijspraak gevraagd. De rechtbank geloofde niks van zijn verhaal en legde drie jaar cel op, wat de officier ook had gevraagd.

Gevaren

Labs waar ze designerdrugs maken, worden weinig ontdekt. De politie vindt bijna alleen maar 'traditionele' drugslabs met amfetamine, xtc en crystalmeth.

Er zijn wel een paar recente voorbeelden. Vorige maand ontdekte de politie een gigantisch 4-CMC-lab in Rijsenhout, onder Haarlem. In december vond de Belgische politie een designerdrugslab in Zoersel, bij Turnhout. Er waren Nederlanders bij betrokken.

Volgens verslavingsinstituten als Jellinek en Trimbos is 3-CMC een oppeppend middel dat lijkt op speed. Het middel dat in Haps werd gemaakt is sinds een half jaar verboden. Maar er worden steeds nieuwe chemische varianten bedacht. Dat doen de makers door de moleculenstructuur iedere keer een klein beetje aan te passen, zodat het gewoon verkocht mag worden.

In Nederland zijn er naar schatting tienduizenden gebruikers. Vooral jonge mensen van in de twintig zouden fan zijn van het spul. Deskundigen waarschuwen voor de gevaren omdat onduidelijk is wat erin zit omdat de samenstelling zo vaak verandert.

Zeldzame vondst: man uit Hoogeveen maakte in lab 'hippe' designerdrugs