Vrouw (82) wordt niet vervolgd voor dood patiënte Jeroen Bosch Ziekenhuis

Een vrouw van 82 uit de gemeente Heusden wordt niet vervolgd voor de dood van een andere patiënte van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit bekendgemaakt. Het 78-jarige slachtoffer uit Vught overleed in november 2022 in haar kamer in het ziekenhuis nadat ze na wat duwen en trekken tussen de twee vrouwen uit haar bed viel.

In de nacht van 2 op 3 november 2022 lag de vrouw uit Vught in haar bed toen de patiënte uit Heusden haar kamer binnenkwam. Op een bepaald moment viel de vrouw van 78 op de grond, waarna ze overleed. De andere vrouw werd als verdachte aangehouden. Het OM wil vanwege de kwetsbaarheid van beide vrouwen niets zeggen over de directe aanleiding van wat er mis is gegaan in het Bossche ziekenhuis. De politie stelde een uitgebreid onderzoek in. De Heusdense werd verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg, maar uit onderzoek bleek dat haar optreden niet heeft bijgedragen aan het overlijden van de Vughtse. Het OM heeft daarna vastgesteld dat er geen sprake is van een strafbaar feit en besloot de verdachte niet te vervolgen. De families van de twee vrouwen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn van dit besluit op de hoogte gebracht. Er werd groot alarm geslagen nadat de overleden vrouw was gevonden: