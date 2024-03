Kinderen maken duizenden rekensommen en breken wereldrecord

Leerlingen van de Valkenswaardse basisschool De Zonnewijzer lieten donderdag hun hersenen flink kraken. Samen met 300 basisscholen voor speciaal onderwijs in Nederland en België deden ze een recordpoging door zoveel mogelijk rekensommen in een uur tijd te maken. De spanning liep flink op. "Ik heb er kriebels in mijn buik van."

Hoeveel is 18 gedeeld door 2? En 25 plus 10? Deze donderdagochtend vlogen op De Zonnewijzer de rekensommen voorbij. Bij de recordpoging moesten de kinderen met vaak een leerachterstand zoveel mogelijk rekensommen maken. De poging is goedgekeurd door de International World Records Organisation.

"Bang dat het niet heel goed zal gaan."

Er zijn veel strakke gezichten in de klaslokalen in de minuten voorafgaand aan de recordpoging. Zoals bij Mal (9). "Ik heb nog nooit een wereldrecordpoging gedaan. Dus het is best spannend." Ook de 10-jarige Lars is een beetje zenuwachtig. "Ik heb wel geoefend, maar ben bang dat het niet heel goed zal gaan." De zenuwen zijn ook bij Nahaou (9) voelbaar. "Ik heb er kriebels in mijn buik van."

"Dat zo veel kinderen enthousiast meerekenen maakt dit heel geslaagd."

De spanning onder de leerlingen blijkt nergens voor nodig. Na vijf minuten is duidelijk dat de 300 scholen samen als een speer gaan. Er zijn dan gezamenlijk al 400.000 sommen gemaakt. Na een uur tijd eindigt de teller op 8.595.589 gemaakte rekensommen. Een nieuw wereldrecord dus. Daar is Claire van Turenhout van initiatiefnemer Automatus dat lesmaterialen maakt, blij mee. "Dat zoveel kinderen enthousiast hebben meegerekend maakt dit heel geslaagd."

"Door de smartphone en rekenmachine doen ze het minder zelf."