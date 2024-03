Dansleraar (61) die Kim Koumans heeft aangerand, krijgt 60 uur werkstraf

Een voormalig dansleraar (61) uit Dongen heeft een werkstraf van 60 uur gekregen, omdat hij in 2004 een vrouw die les bij hem volgde, heeft aangerand. De rechtbank in Breda heeft dit vrijdag bepaald. Het slachtoffer is de nu 42-jarige Kim Koumans uit Oosterhout. Zij is landelijk bekend geworden doordat zij seksueel misbruik in de danswereld onder de aandacht heeft gebracht.

De man uit Dongen werd ook beschuldigd van ontucht met een andere danseres. Dat gebeurde ongeveer 25 jaar geleden. Dit slachtoffer uit Rijen was veertien toen hij meermalen seks met haar zou hebben gehad in onder meer een wc en op een bed van zijn dansschool in Rijen. In deze zaak werd hij vrijgesproken: de aangifte was betrouwbaar, maar er was te weinig ondersteunend bewijs voor.

Geen reactie

In beide zaken werd pas twee jaar geleden aangifte gedaan. Kim Koumans stapte als eerste naar de politie, daarna volgde het slachtoffer uit Rijen haar voorbeeld. Beide vrouwen, ooit grote danstalenten, worden al jaren behandeld vanwege de trauma's die ze door het misbruik hebben opgelopen. Ze wilden geen reactie geven op de uitspraak.

Koumans was ook niet aanwezig tijdens de zitting, twee weken geleden. Wel liet ze voorlezen dat ze ‘van alle kanten was betast’ door haar ex-dansleraar, dat hij ‘misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie’ en zichzelf ‘koning waande’. Hij zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, meende Koumans. Ook bepleitte ze een beroepsverbod.

'Niks verkeerds'

Al haar beschuldigingen en die van de officier van justitie raakten de man uit Dongen niet of nauwelijks. Volgens Kim heeft hij geregeld haar kruis, billen en borsten betast. Ook heeft hij met zijn stijve penis tegen haar kruis en billen geduwd, omdat het zo in een choreografie paste. De man voelde zich in geen enkel geval aangesproken.

Er was volgens hem in het voorjaar van 2004 niks verkeerds gebeurd: “Ik heb nooit ruzie met Kim gehad en koester ook geen wrok tegen haar.” De rechtbank noemt zijn verklaring dat hij Kim nooit heeft aangeraakt, ongeloofwaardig. De officier van justitie had ook een werkstraf van 60 uur geëist en een maand cel mocht hij weer de fout ingaan. Dat laatste vond de rechtbank niet nodig, onder meer omdat de kans op herhaling klein wordt ingeschat. Ook geeft hij geen danslessen meer.

Wel moet hij Kim 1000 euro schadevergoeding betalen voor de psychische gevolgen die ze heeft ondervonden van de aanranding. Het andere slachtoffer, uit Rijen, had gehoopt op een schadevergoeding van 15.000 euro, maar die werd afgewezen, omdat de Dongenaar in haar zaak is vrijgesproken.

'Hele slechte B-pornofilm'

Het slachtoffer uit Rijen was wel bij de behandeling van haar zaak. Ze legde toen, vechtend tegen haar tranen en ondersteund door haar man, een slachtofferverklaring af. “Jij was mijn grootste voorbeeld, maar je bent een klein vies mannetje. Ik hoop dat je gestraft wordt voor wat je mij en anderen hebt aangedaan”, zei ze toen.

Het slachtoffer sprak verder de hoop uit dat ze deze zaak ooit zou kunnen vergeten, maar ze zei ook dat ze het de dansleraar nooit zou vergeven wat hij haar heeft aangedaan.

